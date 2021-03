"Nito" rechaza juega vivo en puntaje en examen de médicos

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo advirtió que “no hay margen para el juega vivo” rechazando la modificación al puntaje mínimo de aprobación para el examen de certificación básica en medicina

La reacción del gobernante surge tras múltiples cuestionamientos luego de que fuera promulgada una resolución que establece, de manera temporal y hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional, el puntaje mínimo de aprobación para el examen de certificación básica en medicina, estableciéndose en 360, es decir 34.5% de total.

Ya en junio de 2020 se había bajado de 42% a 41.5% el porcentaje para la aprobación del examen.

Para Cortizo, “el examen básico de certificación en medicina, debe ser de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido, cualquier otra medida es un retroceso”. Las “escuelas de Medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo”, añadió.

Asamblea investigará

Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Tito Rodríguez adelantó que que investigará las supuestas presiones de un diputado para rebajar las puntuaciones de las pruebas.

La Junta Directiva de la Asamblea, entre el presidente Marco Castillero y el Secretario General han llamado a una reunión para analizar la situación y emitir un comunicado al respecto, añadió.

Crispiano le pide fortaleza a su hija

En tanto, el diputado perredista Crispiano Adames le respondió al presidente Cortizo, alegando que "el juega vivo están en otro lado", y aseguró que tiene suficientes argumentos para demostrarlo.

Según Adames miembros de las instituciones formadoras en medicina del país facilitan el examen de certificación básica “a los privilegiados”.

Fuentes médicas negaron esa posibilidad destacando que los exámenes vienen sellados; lo que sí existen son exámenes de práctica que cada estudiante puede comprar en internet para practicar, pero las preguntas del examen nadie las conoce.

Según Adames, la prueba de certificación médica, se trata de “un examen para capacitar exclusivamente a estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, mientras los que vienen de afuera de universidades privadas, van de gallinita ciega”.

Adames indicó que todo el fin de semana ha tenido que ver, escuchar, recibir, patrañas, infamia y estigmatización de personas que no han leído un solo artículo del proyecto de ley 525 propuesto por el diputado perredista Mariano López.

“Yo solamente quiero decir: “hija sé fuerte, yo se quien tu eres, yo te conozco y sé el amor que tienes por el prójimo, se fuerte”.

Niegan que baja de puntaje busca favorecer a hija de diputado

Por su parte, el dr. Alessandro Ganci, asesor del Ministerio de Salud, alegó que en la nueva ponderación del Consejo Interinstitucional de Certificación básica en Medicina (CICBM), donde hay tres miembros de la Facultad de Medicina, no hubo presiones, sino discusión académica.

Ganci alegó que con la ponderación National Board of Medical Examiners (NBME) de EEUU el tope mínimo supone la aprobación el examen con puntaje de 343, es decir aproximadamente 32.1% y en Panamá se fijó en 34.1%.

Explicó que se bajó el puntaje porque este año los estudiantes no han rotado en hospitales y eso afecta el desempeño en el examen.

Alessandro Ganci aclaró que el puntaje no es de carácter retroactivo, negando que con eso se fuera a favorecer a una hija de un diputado que ya lo hizo y que no sabe si volvió a realizarlo la semana pasada; si pasa, pasa, sino pasa, no pasa, añadió.

Dentro del grupo que hizo el examen los de mayor puntaje tendrán acceso a las 200 plazas para médicos generales.