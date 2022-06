¡No buscarán diputación, pero tampoco descartan otros cargos!

Los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva anunciaron ayer que no optarán por la reelección para una curul en la Asamblea Nacional de Panamá, pero no descartaron buscar otros cargos de elección popular.

Bajo un árbol en los predios del Palacio Justo Arosemena, los diputados indicaron que a pesar de que no optarán por la reelección de sus curules analizan otras posibilidades políticas.

"No voy a regresar a la Asamblea, voy a dedicar mi tiempo, al igual que el diputado Vásquez, a los candidatos de la coalición 'Vamos por Panamá', en el circuito 8-7, ahora 8-3, vamos a tener candidatos, no vamos a perder esa curul independiente en el 8-3, inclusive creemos que podemos tener más independientes buenos. Yo estoy evaluando las otras posibilidades políticas, no las he descartado, pero sí voy a decir, estoy claro y lo tengo firmado, no voy a buscar la reelección, no voy a regresar a la Asamblea", aseguró Silva.

En tanto, Juan Diego Vásquez señaló que "ese también es su compromiso... también he estado analizando las otras posibilidades para poder ver el tema, pero las prioridades es hacer el trabajo aquí y poder ver que más gente pueda entrar aquí".

Vásquez dijo que analiza lo de las Alcaldías, algo que le han pedido los ciudadanos, especialmente en San Miguelito, pero no hay una decisión. Otras fuentes no descartan que Silva busque una posición de representante de corregimiento.

