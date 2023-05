No comparecencia de testigos protegidos viola el debido proceso

La no comparecencia de los testigos protegidos en el caso New Business o cualquier otro proceso, es inconstitucional y viola todos los derechos de la persona juzgada, según reconocidos juristas.

El exvicepresidente del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela manifestó que es necesario que los testigos protegidos comparezcan al proceso, a fin de ser interrogados por el resto de los abogados, de lo contrario se cercena el debido proceso al igual que el principio de presunción de inocencia.

Publicidad

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, señala que el sistema inquisitivo que se está utilizando ya perdió vigencia, única y exclusivamente se aplica a estos procesos por cuestión de la fecha en que se dieron, pero eso no es óbice “para que tú apliques las normas y principios procesales del nuevo sistema que es el que se debería aplicar”.

Recuerda que en el Sistema Penal Acusatorio jamás se permitiría que un testigo no confrontado tuviera validez, porque rompe el equilibrio procesal que tiene que haber entre acusador y defensa como tal, “si tú rompes ese desequilibrio el juzgador no puede realizar una valoración de esa prueba o de esa evidencia en este caso. Es más en todo caso que si no se presentan ellos, no se pueden condenar si ellos no están o no rinden su contradictorio con todas las medidas

En tanto el exfiscal, Rosendo Miranda expresó su disgusto ante la incomparencia de los testigos protegidos en la audiencia del caso New Business.

Argumentó que esta actitud irrespetuosa debilita la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y afecta a sus clientes, quienes enfrentan medidas cautelares basadas en los testimonios de esos testigos.

El abogado Miranda instó a la jueza Baloisa Marquínez, a prestar la debida atención a los testigos protegidos, porque no eran simples personas comunes, sino elementos fundamentales en la teoría del caso del Ministerio Público.

El abogado defensor hizo hincapié en que en cualquier país del mundo donde existan testigos protegidos, el principio del contradictorio es fundamental, y ningún tribunal permitiría que un fiscal no presente adecuadamente a sus testigos.

La abogada Holanda Polo, secretaría de defensa de la profesión del CNA, indicó que están a la espera de que los abogados afectados presenten sus hechos, para que luego el presidente del Colegio de Abogados, en este caso Juan Carlos Araúz, pueda remitir un comunicado en su momento.

El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Arauz, destacó la relevancia del tema de los Testigos Protegidos en los procesos judiciales.

Según Arauz, esta cuestión implica una serie de responsabilidades que deben ser consideradas para garantizar un proceso justo y equitativo.

Arauz enfatizó que la participación de personas anónimas como Testigos Protegidos no implica que la parte contraria carezca del derecho de someterlos a cuestionamiento.

Contenido Premium: 0