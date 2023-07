No hay fallo en caso New Business y presionan para apurar a Baloisa

Hasta el momento no existe ningún tipo de fallo en el proceso New Business, así lo aseguró el abogado Alfredo Vallarino Alemán, quien se presentó ayer al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a revisar el expediente del caso.

La presencia del jurista en el juzgado en mención se da luego de una noticia que califica como falsa, la cual fue publicada ayer por Mi Diario.

Vallarino comentó que no existe ningún tipo de fallo en el expediente hasta el momento y que solo lo que se ha ingresado ha sido la transcripción de una sola audiencia, la cual tiene aproximadamente unas 300 páginas, algo que a un juez normalmente le toma mucho tiempo de estudio, porque tiene que sumarlo a las casi 100 mil fojas que tiene el expediente.

Agregó el letrado que le llama la atención la publicación, que habla de un fallo inexistente, falsa la noticia.

“Nos llama la atención, porque esto puede tener dos matices. El primero es que es una noticia que es abiertamente falsa, en cuyo caso espero que no existan las lloraderas típicas cuando se pongan las demandas que surgen contra los diarios que mienten y abiertamente le dañan el honor a nuestro representado; y la otra opción es que el diario esté manejando información, que no hay forma humana de tenerla, porque si no hay fallo, ellos están conociendo lo que hay en el cerebro de Baloisa Marquínez”, aseguró el jurista.

Frente a esto, Vallarino afirmó que la única forma en que ellos pudieran tener eso sería a través de la jueza Baloisa Marquínez, por lo que el diario estaría insinuando que ellos se comunican con la funcionaria, por lo que manejan información que solo puede estar en la cabeza de ella, esto porque aún no hay fallo.

Además de esto, sería una manera desesperada por querer presionar a la jueza Marquínez, la cual tiene hasta cinco años para emitir su fallo.

Cabe indicar que en el Código Judicial de Panamá, específicamente el artículo 520, se indica que: “los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del término, por cada cincuenta hojas o fracción de cincuenta, cuando el expediente exceda de ciento. Esta disposición se hace extensiva a los agentes del Ministerio Público respecto a sus vistas”.

Por lo que esta prerrogativa se aplica puntualmente al caso New Business, el cual consta de 177 tomos y 91,948 hojas. En base a lo dispuesto por el Código, la jueza Marquínez tiene 1,838 días adicionales para dictar sentencia, es decir algo más de 5 años.

Expertos indican que a pesar de las presiones mediáticas que rondan este caso, por el hecho de que en el mismo se menciona al candidato presidencial Ricardo Martinelli, los mismos advierten que un proceso tan complejo como este debe tomar más de 30 días hábiles después de realizada la transcripción de la audiencia.

Hasta ayer miércoles, dentro del expediente no se había incorporado la transcripción total de la audiencia de fondo realizada por este proceso legal.

Recientemente, la defensa de Ricardo Martinelli, presentó ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, una solicitud de absolución (reiteración) a favor del candidato presidencial por Realizando Metas (RM).

