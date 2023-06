Norberto Díaz, un padre orgulloso, amoroso y luchador por sus hijos

Un padre amoroso, que tuvo que aprender a cuidar a sus hijos sin mucho conocimiento del tema, pero con el ideal de que todos se superen para ser personas de bien, ese es Norberto Díaz, joven que trabaja como inspector en vía en la empresa de transporte MiBus.

Hoy en el Día del Padre, celebramos esta fecha muy importante, les deseamos lo mejor a todos ellos y por supuesto, contamos la historia de un pela'o sobresaliente que cada día se levanta, se despide de sus pequeñines y realiza un trabajo que los enorgullece.

Su trabajo empieza desde muy temprano y normalmente su labor lo realiza en las zonas pagas y estaciones de la 24 de Diciembre, Albrook, El Marañón o áreas de Juan Díaz.



¿Qué significa ser papá?

Deseaba mucho ser papá, sin embargo, llegado el momento todo lo que quería hacer como padre se me olvidó, porque es algo que en el camino se va aprehendiendo.



¿Cuántos hijos tienes?

Tengo tres hijos, uno es Jesús Adrián que tiene 10 años, Ian de 5 años y Adriel que tiene un año y meses. Tengo 10 años de estar casado. Normalmente jugamos con el balón, videojuegos, mis pequeños son tranquilos e hiperactivos, dependiendo la ocasión.

Adriel el más pequeño, es bastante hiperactivo. Le gusta mucho el mango, aunque esté llorando, le hace feliz los mangos.



Ian, es más tecnológico, lo dejo ver YouTube, no siempre, porque debe estudiar, todo le doy su tiempo.



Jesús el más grande, es dibujante, le gusta más dibujar y le encanta ciertos juegos.



¿Cerraste la fábrica?

Bueno, ya, me siento feliz con mis hijos, si Dios decide darme a la nena, sería bueno, desde muy pequeño le tenía nombre a la hija, pero Dios me regaló tres varoncitos, los cuáles estoy muy contento. Si es por mí, me quedaría con tres, pero si viene otro, lo amaré.



¿Qué sientes que debes inculcarle como padre a tus hijos?

Para mí el estudio es obligatorio en su totalidad, que sea aplicado. En lo personal juego videojuegos de guerra, pero no le quiero enseñar eso, porque no le quiero dañar la mente. Más adelante decidirán, pero no los dejo jugar nada violento, también les enseño oficio y le doy muchos consejos.



Mi esposa se llama Ivette, nos conocimos en el 2007, estamos juntos desde ese momento, ha sido una buena mujer y me apoya en todo para echar para adelante.



¿Por qué es importante el Día del Padre?

Para mí el Día del Padre es importante, los padres, normalmente nos dedicamos a pasar tiempo con la familia, pero esa fecha debe ser para compartir en familia y mantener esos lazos únicos.



¿Cómo fue tu infancia?

Bueno de mi padre, lo conozco, no me críe con él, no puedo hablar ni mal, porque no me críe con él.



Mi madre es la que estuvo presente siempre, ella fue mi pilar, como niño no me retenía, pero me daba muchos consejos, recuerdo uno que me dijo. Lo que no te hace mal, que no te afecte. Eso lo digo así, debido a amistades jóvenes que en su momento hablaron mal de amistades y de mí.



¿Cómo son tus hijos cuando debes irte a trabajar?

Tengo cuatro años y tres meses en MiBus, es muy lindo trabajar a cá. Anteriormente estaba en el área de la construcción, era complicado, afortunadamente no les tocó vivir esa époco.

Como son chicos, quieren que me quede en la casa. Cuando salgo a trabajar me dicen, papá quédate, por qué tienes que ir a trabajar. Al regresar me esperan, abrazan y me preguntan cómo me fue.



¿Qué sacrificios has hecho por tus hijos?

Trabajando en la construcción, para el 2017, tenía un solo hijo, me dolía mucho porque trabajaba en Chiriquí, tenía que irme en la noche y él se quedaba con la mamá, lo tenía que hacer por la necesidad. A la semana venía y así sucesivamente.



Fue complicado, pero gracias a Dios me llegó esta gran oportunidad y me va mucho mejor.



¿Qué mensaje le envías a todos los padres en este día?

A mis hijos constantemente les digo que los amo, por la manera en la que me criaron. A veces creemos que con dar una pensión es suficiente, pero es mucho más. Está el sentimiento que se pasa al abrazarlos, quererlos, pasar tiempo con ellos.



A todos los padres les digo que busquen ese calor de los hijos, las experiencias desde que nacen crecen, nosotros como padres. Les sugiero que se reúnan con su familia, abracen a su hijos, esposa, porque el padre es uno solo, tenemos que decirle cuanto lo amamos y queremos.

