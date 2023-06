Nueva variante de fraude: "preñando mesas" en el PRD

El diputado perredista Leandro Ávila advirtió un posible fraude en las primarias de su partido en San Miguelito, donde se "preñaron mesas" y advirtió que se deben preservar las papeletas de votación y no quemarlas, porque esa misma situación se ha venido dando en los comicios generales.

Ávila citó el caso en el corregimiento Victoriano Lorenzo donde en la mesa 1,217 votaban 300 y al final fueron 350; en la No. 1218 debían ejercer el sufragio 300 y se contabilizaron 370...se les fue la mano en esas dos mesas y me surge la pregunta si esto no se habrá hecho en el resto de las mesas.

Leandro sostuvo en "Panamá en Directo" que debe ser alguien dentro del PRD en San Miguelito que controla las papeletas y se las dio a alguien.

El diputado puso como ejemplo que si en las otras mesas metieron 25 a 30 votos donde debían votar 300 personas y votaron solo 150...allí tenemos cómo ganan las elecciones algunos.

Esto mismo se está sospechando que se hizo en el área de Rufina Alfaro donde en Cerro Ciento no vio mucha gente votando, pero al final se reportó una extraordinaria votación, favoreciendo al grupo que controla en San Miguelito, añadió.

Leandro Avila expresó que eso le viene diciendo desde hace más de un año, porque lo mismo hicieron en las elecciones nacionales porque esa gente tiene tanto dinero que compra a los niveles más altos para hacer de su maquinaria electoral, una victoria que no ganan con votos.

Hubo personas que le aparecía la firma y aún no habían votado en las elecciones primarias del PRD, agregó Ávila.

