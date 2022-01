Obispos: narcos han penetrado a Panamá

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) advirtió que el narcotráfico es un factor peligroso para la convivencia social y ha penetrado en diversos sectores de la sociedad, trayendo muerte y destrucción en las familias.

Los obispos la lanzaron un pronunciamiento tras su Asamblea Ordinaria Anual, donde también hicieron un llamado a hablar menos y actuar más ante los problemas y debilidades que tiene Panamá.

Para los prelados contrarrestar el narcotráfico y la violencia requiere un esfuerzo de todos, así como eliminar las causas, como es el empobrecimiento de grandes sectores del pueblo panameño, especialmente la juventud, “a quienes se les ha robado la esperanza, la oportunidad de educarse, de entretenerse sanamente, de trabajar dignamente, situación que los hace vulnerables y en ocasiones le hace ceder frente a estos males sociales”.

Los guías católicos alegan que con el establecimiento y la aplicación de una política de seguridad integral, que garantice la transparencia y que no exista impunidad, además de un trabajo de Estado interministerial e interinstitucional con la participación de la sociedad, se podría hacer frente al narcotráfico y a la violencia.

La CEP también reclama actuar y decidir inequívocamente teniendo como centro la persona y el bien común y “esto se involucra gobierno, partidos políticos, Ongs, Iglesias, empresas, medios de comunicación, ciudadanos en general”.

Los Obispos además reconocen el ambiente de división, intriga, polarización y desinformación que existe en el país, así como heridas profundas por todas las injusticias, por la corrupción, el narcotráfico, por la desunión familiar y otras realidades, pero destacan que la fe hace posible el perdón, la reconciliación y la esperanza.

En otro aspecto sostienen que para gestionar un proyecto país, que nos permita ser mejores ciudadanos, es necesario romper con la lógica dominante, análisis sectorizados, para encontrar las soluciones adecuadas e inclusivas.

Permitir y estimular la apertura de diferentes visiones, apoyar los aportes de los “otros” será fundamental para una nueva mentalidad cultural, económica, política y social, en miras a construir un nuevo Panamá, expresaron los Obispos.

Ante el incremento del contagio del Covid-19 por la nueva cepa Ómicron, hicieron un llamado a no desesperarnos y vacunarnos no para evitar los contagios, sino para que sus efectos no sean mortales.

En ese sentido, el arzobispo José Domingo Ulloa reiteró que las eucaristías presenciales no han pensado eliminarlas, pero reafirmó que el aforo de 50% en los templos van vacunados y no vacunados, y los templos cuyos templos de 100% de aforo, si se está pidiendo QR.

“No estamos excluyendo a nadie, sino por responsabilidad cumpliendo los mandatos del Ministerio de Salud”, expresó Ulloa.

Insistió en que si usted tiene un pequeño resfriado o algún malestar, es preferible que no asista al templo.