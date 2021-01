Odebrecht incumple pagos de acuerdo con el Estado

El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa informó que la empresa brasileña Odebrecht ha incumplido con los pagos que le correspondía de los años 2019-2020 al Estado panameño.

La compañía brasileña logró en el 2017 con la procuradora Kenia Porcell y el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela un acuerdo para pagar una multa de $220 millones a un plazo de 12 años, que contempló no procesar a los directivos de Odebrecht en Panamá a quienes se les archivó la causa.

Publicidad

Odebrecht no ha concretado el tercer pago de $18.3 millones de la multa que cada año debe desembolsar al Estado de Panamá tras el acuerdo pactado con el Ministerio Público, por el escándalo de sobornos que impulsó esa compañía desde el 2006 hasta la administración Varela.

La constructora pretende que se compensen las multas con una deuda que tiene el Estado con ellos.

La Fiscalía Anticorrupción está solicitando una audiencia correspondiente para reclamar ante los tribunales a la empresa Odebrecht el cumplimiento de dicho acuerdo, expresó Ulloa, quien adelantó que en las próximas semanas estarán enviando al Órgano Judicial los expedientes con la vista fiscal correspondiente reclamando la responsabilidad fiscal de aquellas personas vinculadas al Caso Odebrecht y otros.

El Ministerio Público se había comprometido a emitir la vista fiscal en el mes de diciembre, sin embargo el incremento de casos Covid-19 en el personal, mermó la capacidad de las fiscalías

En cuanto a las investigaciones por los casos de corrupción en medio de la Pandemia, conocidos como "casos Covid", expresó que se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción.

"El caso de los ventiladores, Hospital Solidario, Gel Alcoholado, todos esos casos se encuentran en investigación dentro de la Fiscalía Anticorrupción", indicó Ulloa.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a dejar de descalificar y generar críticas motivadas únicamente por interés político.

Además dijo que mientras existan leyes que amparen hechos que promueven la corrupción , se hace muy difícil acabar con ese flagelo.

"Mientras no acabemos con leyes que permitan a funcionarios cobrar doble salario y así justificar ,nosotros estaremos promoviendo la corrupción y mientras no acabemos con leyes que permitan que hayan planillas en la que no es necesario especificar la función, ni horario de la persona, ni el lugar donde cumple su actividad laboral, estamos promoviendo la corrupción", expresó.

Eduardo Ulloa también manifestó que mientras en el país haya fueros, prerrogativas de investigación, con términos asfixiantes para las investigaciones contra la corrupción pública, están promoviendo la corrupción.

También dijo que se logró aumentar la vinculación de sujetos responsables por homicidios y reveló que el año pasado se reportaron 486 asesinatos.

Se ubicaron dos de los líderes de bandas más peligrosos del país, así como se desmanteló un grupo criminal y se realizaron más de 7 mil allanamientos en coordinación con la Fuerza Pública.