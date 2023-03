Operativo vial y empresa Mi Bus se prepara para demanda escolar

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito desplegarán un grupo de agentes en los centros educativos a nivel nacional, donde se registra una mayor afluencia vehicular por motivo del inicio del año escolar 2023, a partir del lunes 6 de marzo.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

Los agentes de la Policía de Tránsito estarán durante la primera semana escolar en las horas de entrada y salida de los docentes y estudiantes como parte del operativo vial, y orientar a los conductores que durante los próximos meses deben manejar con precaución porque habrá un mayor tráfico vehicular y movilización de estudiantes y docentes en las calles.



La Policía de Tránsito mantendrá los operativos de inversión de carriles de forma regular (Lunes a Viernes) en los siguientes puntos:



- Arraiján cabecera- puente de Las Américas: 4:00 a.m. a 8:00 a.m.

- Puente de Las Américas- Arraiján cabecera: 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

- Kilómetro 9- Villa Zaita (Panamá Norte): 5:30 a.m. 7:30 a.m.

- Avenida José Agustín Arango (Juan Díaz)- sector de Balboa: 5.30 a.m. a 8:30 a.m.

-Avenida Santa Elena: 6:00 a.m a 8:30 a.m./ 4:00 p.m. a 6:00 p.m.



Mi bus se prepara para la demanda de usuarios en periodo escolar



En tanto, la empresa M iBus, administradora del servicio de metrobús, a través de una nota de prensa, destaca que se prepara para el regreso a clase 2023 a partir del próximo lunes 6 de marzo, y estará monitoreando el comportamiento de demanda durante las primeras semanas para garantizar el servicio de transporte público a los sus usuarios.

En 2022, la empresa movilizó más de 133 millones de pasajeros, de los cuales 2.5 millones fueron estudiantes.



Indican que este año continuará realizando mejoras operativas para ajustar la frecuencia de los viajes en horas de la mañana, mediodía y tarde, concordando con los horarios habituales de las entradas y salidas de los estudiantes, ajustando la programación a 10, 300 viajes-bus.

También continuarán impulsando sus puntos principales de conectividad en el Este de la Ciudad Zona Paga Metro Pedregal, en el Norte la Zona Paga Metro Los Andes, en el Centro de la Ciudad la Zona Paga 5 de Mayo, al igual que asegura mantener el refuerzo de rutas con alta frecuencia que permitan cumplir con las necesidades de los estudiantes y los usuarios que utilizan el servicio.



La empresa pondrá en marcha el Centro de Cámaras de Vigilancia con más de 250 cámaras distribuidas en las 18 Zonas Pagas, las cuales serán operadas por técnicos desde el Centro Control de MiBus. Esto permitirá el monitoreo de la operación, demanda de usuarios, recolección de información para la programación, y/o cualquier otra novedad, situación especial que se presente.

Contenido Premium: 0