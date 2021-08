"Pachi": habrá que condicionar ayudas a la vacunación

El exministro de Salud y miembro del Comité Consultivo contra el Covid-19, Francisco Sánchez Cárdenas considera que habrá que poner en práctica todas las medidas de convencimiento, incluso condicionar ciertas ayudas, para incentivar la vacunación.

El médico Sánchez Cárdenas dijo que no hay que forzar, pero sí promover... si alguien no cree en las vacunas, "no debe promover esas ideas. Es un suicidio colectivo”, añadió.

"Pachi" Cárdenas advirtió en el programa "Radar" que la variante Delta tiene un efecto contagioso muy alto y que su llegada al país, teniendo aún 2.5 millones de personas sin vacunar, podría ser un desastre.

Según el neurocirujano, la mayor cantidad de personas que no se quieren vacunar, es porque les han introducido algún tipo de temor sobre la vacunación.

A su juicio, el programa de vacunación ha tenido un impacto muy importante en el Gobierno. “Se ha manejado la pandemia contra tirios y troyanos, pero eso en política no es suficiente, si tiene su valor, pero no es suficiente sobre todo en un mar de necesidades que existe y existirá después de la pandemia.”

En el campo político, el también ex precandidato presidencial sostuvo que los que están gobernando el país, no representan el verdadero espíritu del PRD y del Torrijismo.