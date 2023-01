Padres de familia esperan que año escolar no sea interrumpido

Kariam De La Rosam, de la Federación de padres de familia del sector Oeste, manifestó que en estos momentos acudientes participan en algunos sectores con el programa de CON Escuelas y están involucrados tanto con el sector particular como oficial.

“El programa CON Escuela, es una iniciativa que nos permite tener más escuelas reparadas para el inicio del año escolar 2023, es cierto que no todas van a estar en óptimas condiciones, pero si van a estar disponibles para recibir los estudiantes y no vamos a tener ese cierre de escuelas por no estar preparadas para recibirlos”, dijo De la Rosa.

Agregó que si todos nos involucramos, lograremos la meta que es que todas las escuelas estén listas para recibir a nuestros estudiantes el 6 de marzo.

Además, todos deben entender que las escuelas no le pertenecen a un director o a los docentes que imparten clases en ese plantel, las escuelas le pertenecen a la comunidad y, en el momento que entendamos que somos nosotros los beneficiados con las escuelas, y tenemos que ser garantes de que nuestras escuelas estén en buenas condiciones y no sean víctimas de robo.

“Seamos vigilantes y custodios de los bienes que están dentro de las escuelas, porque son el beneficio de nuestros hijos, nietos y vecinos, en el momento que entendamos esto, estaríamos siendo los vigilantes de que esto no siga sucediendo”, dijo la madre de familia.

El deseo de todos nosotros como padre de familia o como acudientes es que el año escolar transcurra sin ningún tipo de perjuicio para nuestros estudiantes, si bien es cierto en el transcurso del año se señalaron ciertas deficiencias que están teniendo las escuelas, pero tenemos el tiempo suficiente para subsanar, aseguró.

“Sabemos, que nuestros estudiantes y docentes quieren regresar a las aulas sin tener ningún tipo de tropiezo y esperemos que ese sea el norte de todos, tanto los alumnos, los docentes, padres de familia y el Meduca” dijo De La Rosa quien además, es la representante de los padres de familia ante el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme).

