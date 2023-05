Panamá da seguimiento al caso del buque capturado por Irán

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este jueves que da seguimiento al caso del buque petrolero de bandera panameña con 29 tripulantes de Filipinas y Sri Lanka, capturado el miércoles por la Guardia Revolucionaria iraní cuando navegaba por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la AMP dijo que "el tanquero de bandera panameña NIOVI con IMO 99292498, propiedad de la compañía GRAND FINANCING CO y operado por SMART TANKERS INC" fue capturado "mientras pasaba por el estrecho de Ormuz aproximadamente a las 6.20 am (02.20 GMT)" del miércoles.

La Autoridad Federal Marítima de Dubai informó a la representación técnica de la AMP en ese país "sobre la posible incautación por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGCN) del petrolero", indicó la misiva oficial.

"Por el momento se desconocen las razones de la incautación ya que no hay comunicación directa con el buque, pero en este momento la Dirección General de Marina Mercante de la AMP y la empresa operadora dan seguimiento a la situación a través de las aseguradoras de la nave", agregó.

La autoridad panameña explicó que "se trabaja en la designación de un representante local (dentro del territorio iraní) para que pueda atender las necesidades de la nave y de los 29 tripulantes de nacionalidad Filipina y de Sri Lanka".

El miércoles, la Marina estadounidense denunció la captura de un petrolero de bandera panameña, al informar que el buque Niovi había zarpado de Dubái y transitaba desde el Golfo Arábigo hacia el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, cuando "una decena de lanchas rápidas" de la Guardia Revolucionaria "se abalanzaron sobre el buque en medio del estrecho".

Los iraníes "obligaron al petrolero a invertir el rumbo y dirigirse hacia aguas territoriales iraníes frente a la costa de Bandar Abbas (Irán)", según la Quinta Flota estadounidense.

Un incidente anterior se produjo hace seis días, cuando la Marina denunció que "Irán capturó al petrolero Advantage Sweet, con bandera de las Islas Marshall, mientras transitaba por aguas internacionales del Golfo de Omán" y la Armada de Irán afirmó que capturó el petrolero porque "chocó" con un buque iraní y huyó del lugar del accidente.

La Quinta Flota norteamericana está encargada de vigilar la zona de Oriente Medio, el golfo Pérsico y Asia Central, donde son relativamente frecuentes los incidentes con naves iraníes.

