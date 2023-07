Panamá encabeza intercambio de información contra la pesca ilegal

Panamá apuesta por el liderazgo en la implementación de la plataforma GIES del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que no es más que el Sistema Global de Intercambio de Información, que involucra el acuerdo internacional más importante en la lucha contra la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR) como lo viene a ser el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP).



Así se conoció esta semana durante el Taller de Oportunidades de Interconexión entre plataforma nacional y plataforma GIES de AMERP de la FAO, en el cual estuvo presente la administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos y el secretario general, Carlos Castro, y por la FAO el especialista en seguimiento, control y vigilancia, Daniel Molina y los consultores Gregorie Pichenot y Paul Griselhuber.



Hasta la fecha, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto cuenta con 75 países partes que incluye la Unión Europea (UE). En la Reunión de las Partes en Bali donde participó la administradora Torrijos se gestionó con la FAO obtener este importante intercambio con los especialistas en vías de convertir a Panamá en el Líder de la Región en gestión transparente mediante la plataforma global GIES



La administradora ARAP sostuvo que toda esta semana los programadores de la institución, al igual que el equipo técnico, el Centro de Seguimiento Pesquero y de la Dirección Nacional de Inspección, Vigilancia y Control estarán participando del taller para trabajar en conjunto una sola interfaz de las distintas plataformas que han adelanta tanto la ARAP como la FAO, para la debida implementación e Panamá.



En ese sentido indicó Torrijos el equipo humano de la entidad está metido revisando no solo los procesos sino la codificación para echar adelante este proyecto, al tiempo que expresó su profundo agradecimiento a la FAO por el apoyo que permitirá que Panamá se convierta en líder en la implementación de la plataforma GIES, en esta fase piloto.



Actualmente el Sistema Global de Intercambio de Información (GIES por sus siglas en inglés), se encuentra en fase piloto, acordándose en la pasada bienal que a inicios del próximo mes de enero el mismo sería de obligatorio cumplimiento para las partes, con un periodo de gracia para su implementación.



Panamá encabeza la iniciativa empezando de manera anticipada con el intercambio de información y gestionando la base de datos interna.

