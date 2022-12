Panamá instala Comisión Nacional de Pesca Responsable

Panamá instaló la Comisión Nacional de Pesca Responsable, presidida por al Ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama, y como secretaria, la Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos. Todos con miras a confirmar el compromiso del país en combatir la pesca ilegal.

Torrijos sostuvo que la primera tarea de esta comisión será la revisión de la reglamentación de la Ley de Pesca N. 204 de 18 de marzo de 2021.

La Comisión Nacional de Pesca Responsable es parte de los requisitos de la Nueva Ley de Pesca Acuicultura y actividades conexas que corresponde a la Nº 204 de 18 de marzo de 2021, la cual actualizó una norma que tenía más de 62 años de existencia.

Durante la instalación de la Comisión Nacional de Pesca Responsable, la administradora de la Arap también presentó un informe de rendición de cuentas sobre los avances que ha dado Panamá hacia garantizar la pesca responsable en las aguas y territorio panameño.

Torrijos destacó los avances en el dialogo con la Unión Europea (UE) en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, detallando los 5 puntos del plan de acción que se concentran en el proceso de diálogo abierto con la Dirección General de Marina de la Unión Europea (DGMARE), y las diversas estructuras en la que esa organización verifica estas temáticas.



La también secretaria de la Comisión Nacional de Pesca Responsable detalló que la Directora de Ordenación de la ARAP, Yarelis de Castillo y el Director de Investigación y Desarrollo, Darío López son las personas que lideran las reuniones con los diversos sectores para asegurar que cada uno revise y opine sobre la reglamentación de su pesquería específica. Destacó que ya fue abordado el tema de la pesca artesanal la pesca de arenque y anchoveta.



Otro punto de interés abordado por Torrijos fue el tema del estatus de la reglamentación de la Ley Nº 204 de 18 de marzo de 2021 referente a la Pesca, Acuicultura y actividades conexas.

Explicó que ya se tiene el primer borrador consolidado con la pesca artesanal, en donde se levantó la caracterización de la flota con la pesca artesanal, las normas que regulan la pesca incluyendo normas del Código Fiscal para el inspector que incumple para multas, las normativas de veda y de toda índole, en donde se incluye documentación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de Consular y Naves, del Código Fiscal y que todas esas normativas secundarias se lograron introducir en la nueva reglamentación.



De acuerdo con la Arap, de los casos por infracciones tanto del período 2021 y 2022 alcanzan un total de 194 casos, de los cuales 58 corresponden al año pasado y el restante (136) son del presente año, lo cual significa que en este período fueron procesados 140% más casos en comparación al año pasado.

En el 2021 culminó con B/. 1,651,922 en multas y hasta el presente el 2022 lleva un total de 3, 326,568 en multas que en total ascienden a B/ . 4.9 millones en sanciones.



El 89 por ciento de los casos fueron detectados por la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control de la ARAP y que de los 60 casos a buques de servicio internacional el 80% emana de reporte de eventos del Centro de Seguimiento Pesquero y la mayoría es por no recibirse la Señal de Monitoreo de Embarcaciones o VMS por sus siglas en inglés.



Estas multas en el año 2021 representaron un 81% de la flota de servicio internacional, en 2022, el porcentaje de multas fue de 94% también internacionales, mientras que la flota nacional correspondió a un 10% de las multas.

En tanto el ministro Augusto Valderrama dijo que el gobierno, así como el equipo de la Arap y de la Autoridad Marítima de Panamá tiene como prioridad reglamentar esta actividad para estar dentro del orden internacional de las naciones y ser un ejemplo de país en el cumplimiento de las responsabilidades para impedir la pesca ilegal.



Valderrama aprovechó la instalación de esta comisión para pedir a todos los miembros velar para que el recurso del mar siga siendo sostenible, generador de empleos y riquezas para Panamá. Dijo que uno de los objetivos principales de la comisión es el ponerse al día en la reglamentación de la ley de pesca que regule este sistema.

La directora de la Fundación Internacional de Pesca de pabellón panameño (Armadores Atuneros-Buques de Cerco y de Palangre), María Patria Díaz, señaló que ha sido un gran avance en el tema de la gobernanza y la participación del sector industrial. Agregó que en esta comisión están reservadas posiciones para el tema científico, académico y no solo la parte de las regulaciones o la comercial.

Esta Comisión tiene la responsabilidad de recomendar iniciativas, para lograr un desarrollo sostenible del sector pesquero, así como las políticas y medidas que sean necesarias, así como regulatorias de la actividad pesquera en las aguas jurisdiccionales de Panamá.

Los otros miembros de la comisión son un Centro Universitario Nacional: Beatriz Medina, principal y Arturo Dominicci, suplente; Asociación de Pesca Deportiva, Jorge Lam, principal y Jan Felipe Tapia, suplente; Asociación de Pesca a Pequeña Escala o Artesanal, María Batista, principal y Carlos González, suplente; Asociación de Pesca a Mediana Escala, Ramón Gustavo Zúñiga, principal y Valerio de Sanctis, suplente; Asociación de Pesca a Gran escala, María Patria Díaz, principal y David Silva, Suplente; Gremios de Trabajadores dedicados a Faenas pesqueras en el Mar, Rigoberto Mera, principal y Vicente Ortega, suplente.



También los otros comisionados son: por el Instituto de Investigación Científica, Juan Mate, principal; por las Organizaciones No Gubernamentales de carácter Ambientalista, Tania Arosemena, principal e Isaías Ramos González, suplente. El nombramiento de los comisionados lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y del ministro de Desarrollo Agropecuario, cuyo fundamento de derecho se encuentra establecido en la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006

