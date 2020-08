Panamá no pidió excepción a Principio de Especialidad al extraditar a ‘El Loco’

El tema del Principio de Especialidad consignado en el Tratado de Extradición suscrito en 1904 entre Panamá y EEUU, fue el centro de una entrevista que concedió ayer Michael Kozak,subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Según Luis Eduardo Camacho, en la entrevista con Radio Panamá, Kozak zurró o se le salió que Panamá no pidió excepciones a dicho principio cuando el 11 de junio de 2018 se concretó la extradición del exmandatario Ricardo Martinelli para someterlo al proceso pinchazos.

El principio de especialidad establecido en el artículo VII del Tratado de 1904 consiste en que ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición.

El funcionario luego en su entrevista dijo que no iba a entrar en raciocinios judiciales sobre la regla de especialidad, pero matizó alegando que a su interpretación, la justicia panameña “no necesita cosa alguna de EEUU para poder tomar acción. Es una cuestión ahora del derecho panameño. Si las autoridades judiciales de Panamá quieren hacer algo con el señor Martinelli, ellos pueden hacerlo. Si eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene cosa alguna que ver con Estados Unidos”.

Michael Kozak es un veterano del Departamento de Estado. Estuvo cuando reventó lo del Irán-Contra. Luego negoció la salida del general Manuel Antonio Noriega allá en el primer cuatrimestre de 1988. Billy de Saint Malo ayudó inicialmente en esas gestiones al funcionario norteamericano.

Noriega -tras el fracaso de la negociación- exclamó que hubo personas que enviaron informes contradictorios a Washington. Sembraron desinformación y cosecharon frustración".

Kozak -siendo muy joven- formó parte del equipo de EEUU que negoció los Tratados Torrijos-Carter y hasta recibió la orden de Vasco Núñez de Balboa.

En septiembre de 1994, fue el encargado de mandarnos a Panamá a Raoul Cédras, el general líder del sangriento golpe de Estado en Haití.

Sobre la especialidad, Luis Eduardo Camacho recordó que el fallo del juez Edwin Torres, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, que certificó la extraditabilidad de Martinelli en agosto de 2017, advertía que el exmandatario estaba cubierto por el Principio de Especialidad.

El propio Martinelli sostuvo que no ha renunciado al “Principio de Especialidad” reconocido por las autoridades judiciales, tanto en EEUU como en Panamá. Panamá nunca solicitó excepción vía autoridad judicial local, lo que debe ser solicitado antes de la extradición; y aprobado en EEUU por juez federal, apelable en corte circuital y suprema.

Por su parte, Carlos E. Salazar lanzó dos preguntas: ¿Puede Kozak, cambiar lo pactado por el sistema judicial de USA? ¿Tiene Kozak jurisdicción para darle órdenes a un Organismo Internacional?

Sobre el caso de los diputados del Parlacen, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, el funcionario norteamericano dijo que no quiere especular sobre el resultado final de una solicitud que está en manos del Departamento de Justicia y "es un asunto que está en vías".