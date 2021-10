Panamá pide al ICIJ no manchar nombre del país

Panamá- El gobierno de #Panamá contrató a la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP para remitir una nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se fija la posición frente a la anunciada publicación de una nueva investigación periodística de esa organización.

En su contenido se deja claro el profundo respeto de las autoridades panameñas por la libertad de expresión a la que tienen pleno derecho los periodistas del mundo, pero advierten que se luchará sin descanso por evitar que el nombre de Panamá se vea nuevamente afectado por el uso de una marca difamatoria y despectiva como lo fue como lo fue “Panama Papers”.



La carta enviada señala lo siguiente:



"Me estoy comunicando en nombre del Gobierno de Panamá ("Gobierno de Panamá") con respecto a una aparente investigación que está llevando a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (“ICIJ” por sus siglas en inglés) que involucran a bufetes de abogados con oficina en Panamá. Según nuestro conocimiento, el ICIJ aún no se ha puesto en contacto con nadie afiliado al gobierno actual con respecto a esta investigación. Sin embargo, el Gobierno de Panamá se ha enterado del acercamiento del ICIJ a otros. El propósito de esta comunicación es iniciar un diálogo con el ICIJ sobre la investigación y cualquier publicación posterior, así como para proporcionar hechos críticos con respecto a los esfuerzos del Gobierno de Panamá en los últimos años.

Entendemos que ustedes, en colaboración con otros medios de comunicación, están trabajando en una investigación sobre finanzas extraterritoriales con la intención de publicar los resultados en una serie de países. Antes de continuar, debe tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio (es decir, los "Papeles de Panamá") que causó un gran daño a Panamá. El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación.

En primer lugar, esta comunicación no debe interpretarse ni entenderse como intentar evitar que el ICIJ investigue y publique artículos sobre temas importantes del día. El Gobierno de Panamá respeta el papel desempeñado por los periodistas y la libertad de expresión, en general, y el trabajo realizado por el ICIJ, en particular.

El Gobierno de Panamá además reconoce el valor del trabajo del ICIJ para el periodismo de investigación a escala mundial. Con esta comunicación, el Gobierno de Panamá espera impulsar un diálogo que asegure que el ICIJ tenga la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo.

Dicho esto, es importante señalar el impacto significativo y negativo que el ICIJ provocó calificando su informe anterior como los "Papeles de Panamá".

El tema de esa serie de artículos fue un presunto escándalo relacionado con el bufete de abogados Mossak Fonseca, que tuvo muy poco que ver con Panamá o el Gobierno de Panamá. No obstante, el uso por parte del ICIJ de ese título para sus artículos tuvo enormes consecuencias negativas para el país que persisten incluso hoy. Incluso ahora, cinco años después de la publicación, la mayoría de las referencias globales a Panamá también están relacionadas con los "Papeles de Panamá", incluso aunque la gran mayoría del presunto escándalo, relacionado con corporaciones offshore, bancos y clientes fuera de Panamá. El hecho de que la firma de abogados en cuestión tuviera oficinas en Panamá, y que el término era atractivo, no proporcionó ninguna justificación para su uso en los artículos. Esa elección tuvo profundas e irrecuperables repercusiones en términos de la reputación del país, la economía, la inversión extranjera directa y pérdida de puestos de trabajo para los panameños.

Los hechos no justificaron el uso de ese título difamatorio para los artículos del ICIJ cinco años antes, y ciertamente los hechos no justifican el uso de ese título difamatorio o algo similar en cualquier publicación posterior. Panamá, y las corporaciones panameñas, solo representan el 0.27% de las sociedades offshore registradas en todo el mundo. No obstante, Panamá se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore y lavado de dinero como resultado del esfuerzo de marca difamatoria del ICIJ o. Además, Panamá no es el principal destino para la estructuración fiscal o los paraísos fiscales, como claramente fue declarado por múltiples publicaciones, incluida Tax Justice Network. De hecho, menos del 0,37% de las transferencias internacionales que se originan en Panamá van a jurisdicciones de alto riesgo. No obstante, como resultado del uso por parte del ICIJ del término "Papeles de Panamá", los medios globales inmediatamente comenzaron a asociar a Panamá con los paraísos fiscales.

Además, si bien el bufete de abogados Mossak Fonseca puede haber tenido su sede en Panamá.

El Gobierno de Panamá entiende que las transacciones en cuestión en la investigación del ICIJ fueron habilitada a través de varias sucursales y corporaciones extraterritoriales en 40 ubicaciones en todo el mundo. Así, los servicios en cuestión en la investigación del ICIJ se relacionaban con otras jurisdicciones, incluidas algunas de las economías más importantes del mundo. Pero, no obstante, el ICIJ calificó su investigación y sus artículos como los “Papeles de Panamá”, y esa marca difamatoria ha persistido.

Panamá se encuentra ahora en la lista gris relacionada con impuestos y lavado de dinero a diferencia de cualquiera de los principales destinos de estructuración fiscal o los principales registros corporativos extraterritoriales a nivel mundial. De nuevo, esto es más evidencia del daño causado a Panamá por la marca indebida del ICIJ.

Dado que el ICIJ parece estar considerando más publicaciones que abordan el tema asuntos similares a la investigación anterior, el Gobierno de Panamá consideró importante proporcionarle con hechos que demuestran además que dichas publicaciones no deben centrarse en Panamá y ciertamente no debería utilizar términos como los "Papeles de Panamá". Esta es una marca difamatoria y despectiva y contrario a hechos como los que se describen a continuación.

Desde 2015, el Gobierno de Panamá ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso. Como ejemplo, el año pasado, el Gobierno de Panamá suspendió 395,415 de 762,709 corporaciones y fundaciones fuera de su registro. Ningún otro país ha suspendido más del 50% de sus corporaciones y fundaciones en un solo acto. Esto por sí solo es una clara demostración del compromiso del Gobierno de Panamá de garantizar la transparencia y reducir el riesgo de las empresas en su registro con fines ilícitos o de elusión fiscal.

Además, el Gobierno de Panamá ha establecido un marco legal que aborda los tipos de preocupaciones planteadas anteriormente en la investigación del ICIJ, que incluyen:

• Es obligatorio que los bufetes de abogados que actúan como agentes residentes identifiquen y verifiquen la Propietario beneficiario final ("UBO" por siglas en inglés);

• Las Autoridades Tributarias de Panamá comparten la información tributaria de los ciudadanos extranjeros con sus jurisdicción de origen;

• el Gobierno de Panamá autorizó a un superintendente a supervisar las firmas de abogados regularmente, solicitar información de UBO y aplicar sanciones cuando no se proporciona la información inmediatamente; y, el Gobierno de Panamá estableció recientemente un grupo de trabajo especial contra el lavado de dinero que ha mostrado tremendos resultados, incluida la obtención de acusaciones de alto perfil e importantes decomisos de activos.

El Gobierno de Panamá reconoce que si bien aún queda trabajo por hacer, se han tomado pasos concretos para monitorear y hacer cumplir las actividades financieras extraterritoriales. Cualquiera que sea la percepción del ICIJ de Panamá en 2016 - en términos de requisitos de diligencia debida y supervisión de firmas de abogados - no se parece en nada al Panamá de hoy. El Gobierno de Panamá espera que el ICIJ entienda plenamente que ha redoblado sus esfuerzos por un sistema tributario internacional más transparente en su totalidad colaboración con la comunidad internacional, incluidos el Banco Mundial, el GAFI y la OCDE.

Nuevamente, el Gobierno de Panamá apoya plenamente el periodismo de investigación y quiere que el ICIJ entienda que cree que cualquier empresa que se acoja al blanqueo de capitales o la evasión fiscal debe ser objeto de una investigación y llevarse ante la justicia. Sin embargo, el significativo esfuerzo y los recursos que Panamá ha dedicado a reparar su imagen de la anterior marca difamatoria podrían ser socavado por cualquier artículo adicional que utilice una supuesta mala conducta por parte de uno o un pequeño número de bufetes de abogados para retratar a Panamá como la fuente de cualquier irregularidad o retratar a Panamá como un entorno en el que se condona ese tipo de conducta.

El propósito de esta comunicación es (1) brindarle los datos anteriores sobre los esfuerzos del Gobierno de Panamá y (2) iniciar un diálogo antes de que el ICIJ publique otro artículo. En el transcurso de ese diálogo, los representantes del Gobierno de Panamá se pondrán a su disposición para proporcionar una perspectiva detallada del marco actual en Panamá, una lista de pasos concretos y acciones que ha tomado el Gobierno de

Panamá, y el panorama completo de la situación actual del país. El Gobierno de Panamá no busca suprimir la publicación del ICIJ sino solo asegurarse de que el ICIJ tenga información precisa antes de su publicación.

Espero tener noticias suyas para comenzar ese diálogo. La elección del ICIJ del “Panamá Papers” como la marca de sus publicaciones anteriores dio como resultado que el país fuera percibido como un facilitador de conductas supuestamente inapropiadas. Fue extremadamente dañino. Cualquier publicación futura que refuerce la falsa percepción o el apodo difamatorio tendrá consecuencias devastadoras para Panamá y su gente. Esta vez, el daño podría ser insuperable para un país que apenas se recupera de la pandemia con una de las economías más afectadas de la región. Esperamos que nuestro compromiso con evitará que eso suceda.

Le solicitamos que proporcione una copia de esta carta a cualquier otro medio de comunicación que participe en su investigación para que esos medios puedan tomar las determinaciones apropiadas con respecto al contenido de cualquier publicación potencial. Esto debería incluir la BBC, Le Monde, The Guardian, The Washington Post y Westdeutscher Rundfunk.