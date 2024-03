Panamá revoluciona industria de las telecomunicaciones

Panamá- La industria de las telecomunicaciones experimentará un repunte en su crecimiento en Panamá a muy corto plazo, gracias a la visión regulatoria de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de modernizar y propiciar el desarrollo de nuevas oportunidades, a través del uso del espectro radioeléctrico.

Iniciativas establecidas mediante Consulta Pública No. 013-2023, resuelta a través de la Resolución AN No. 19022-Telco de 22 de febrero de 2024, establecen nuevas disposiciones referentes al uso del espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones satelitales, incluyendo la contraprestación económica por su uso, con el objetivo primordial de promover la entrada de nuevos actores. De esta forma, se acelerará el cierre de la brecha digital, a un costo más bajo en zonas rurales distantes que no han sido atendidas.

A través del equipo de expertos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de la ASEP se han establecido normativas que buscan incorporar nuevas disposiciones sobre la compartición de espectro, por parte de los operadores móviles celulares, acción que contribuirá con el mejoramiento de la cobertura en dichas zonas para ampliar las redes.

Con este paso, Panamá se convierte en un país pionero al ejecutar acciones que van de la mano de los avances tecnológicos, brindando nuevas oportunidades inexistentes en el pasado y que hoy día son posibles, como es el caso de la nueva industria satelital que ha venido mostrando la necesidad de reevaluar alternativas por la gran modernización que experimenta hoy día.

Una vez se pongan en práctica las nuevas normas, los operadores móviles terrestres podrán brindar su servicio mediante estaciones satelitales, mientras que los usuarios podrán recibir y enviar llamadas o mensajes desde cualquier punto de la geografía nacional.G/c

