Panamá, rumbo al fraude y hacia la guatemalización

El gobierno de Panamá camina hacia la guatemalización de las elecciones presidenciales y para ello utiliza al Órgano Judicial y ya se teme un fraude en los comicios del 5 de mayo.

La jueza Baloisa Marquínez volvió a adoptar decisiones fuera del estricto Derecho, en el caso New Business. Ayer remitió el Tribunal Electoral la sentencia ejecutoriada contra el candidato Ricardo Martinelli.

Al afirmar que la sentencia mixta está en firme y ejecutoriada está faltando a la verdad, porque aún está pendiente el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía contra las absoluciones de otros procesados.

Hasta ahora se desconoce cuál ha sido la suerte de los seis empresarios absueltos por la jueza Marquínez: Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar, pero que fue apelado tras un Recurso de Hecho admitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

Además todo abogado sabe que la ruptura procesal sólo opera cuando previamente hay declaración de reo rebelde y el juicio se fracciona para proseguir con los comparecientes y en ausencia del no compareciente, pero Martinelli nunca fue reo rebelde.

El Tribunal Electoral confirmó que recibió la copia de la sentencia ejecutoriada. El abogado Alfredo Vallarino dijo que para la defensa de Martinelli, esa sentencia única todavía tiene recursos pendientes, porque hay otros seis que están en trámites de apelación.

Vallarino expresó que en el campo electoral espera que los magistrados Eduardo Valdés, Alfredo Juncá y Luis Guerra cumplan con los trámites de la doble instancia, correr traslado a las partes y notificar vía cancillería a Ricardo Martinelli.

Si los magistrados no hacen lo que ellos mismos dijeron que iban hacer, entonces estaríamos ante la antesala de un posible fraude en las elecciones del 5 de mayo, expresó Vallarino.

CNN los mira

Ya la semana pasada, el periodista de CNN, Fernando Del Rincón llamó la atención sobre la posible "judicialización" de la campaña electoral en Panamá... esto tiene "mucha similitud con lo (sucedido) en Guatemala", donde fiscales de Guatemala pidieron la nulidad de las elecciones presidenciales y el retiro de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo.

La fórmula de Guatemala para Panamá

En su momento la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público" guatemalteco.

"Las acciones y dichos de los fiscales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país", señaló la OEA en un comunicado.

"El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo", añadió la OEA.

Martinelli: al final todo se sabrá

Ayer, el candidato Ricardo Martinelli dijo que en Panamá no hay un Estado de Derecho ni se respeta la ley ni la Constitución ni el debido proceso.

Martinelli dijo ser inocente y sostuvo que este caso fue hecho para inhabilitarlo políticamente y sacarlo de la contienda política, lo cual es ilegal.

Todo se sabrá al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra Martinelli, si no contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes, no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente., agregó el candidato.

