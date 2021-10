Panamá se defenderá de los Pandora Papers

El gobierno de Panamá advirtió que defenderá los intereses de la nación y luchará para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combaten con la ley, en referencia a la filtración Pandora Papers.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló la investigación 'Pandora Papers', sobre cuentas secretas en paraísos fiscales basada en la filtración de 11.9 millones de documentos, donde se rinda información sobre más de 14,000 entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15,000 clientes, en su mayoría desde 1996.

Panameñista piden a Procurador investigar robo de información

El opositor Partido Panameñista rechazó por ilegal las filtraciones de ICIJ e instó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones de oficio con relación al robo de dicha información.

El colectivo también cuestiona la actuación de la administración Cortizo en las acciones para defender a Panamá contra los ataques a su imagen.

La filtración revela los activos de más de 330 políticos, funcionarios y personalidades en 91 países y territorios, incluidos 35 dirigentes de países, entre ellos, el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias y Shakira y el entrenador Pep Guardiola. En Panamá se mencionan a los exmandatarios Juan Carlos Varela, Ernesto Pérez Balladares y Ricardo Martinelli.

RM: no tengo vela en ese entierro

Unos 17 días antes de la publicación, Martinelli divulgó su respuesta al ICIJ, cuyo reporte solo incluye unas cuantas líneas de su carta de varias páginas. Categóricamente reitero jamás he sido cliente de ALCOGAL, ni empresas de mi propiedad salvo Panaholding hace 30 años, donde tenía 1% de acciones. No tengo velas en este entierro ni nada que ocultar. No queremos otro Panama Papers 2 que tanto daño causó al país. añadió.

Según la BBC, Guillermo Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EE.UU.), un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.

Mientras tanto, Piñera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas y Abinader posee junto a otros familiares una entidad “offshore” en Panamá, de acuerdo al Washington Post.

$100 millones del Rey

La investigación también reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares.

Asimismo, de acuerdo con la revista mexicana Proceso, que participó en la investigación, los documentos analizados muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.

Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin.

El reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destaca que Alcogal representa a empresas como Citibank y Pfizer, la creación de empresas para ex miembros del gobierno venezolano

En tanto, el gobierno de Panamá dijo que trabaja “de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país””.

Se explicó que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha informado al equipo directivo de ICIJ que sigue “con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país”.

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, a su vez, hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país.

La Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en Panamá señalados por la publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas.

Por su parte la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y no hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos.

De acuerdo a Alcogal, la publicación del ICIJ está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de la firma. En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros y en otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas por nosotros.

El bufete panameño explica que se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente se enmarcan dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es decir, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares aplicables han evolucionado.

Alcogal sostiene que el ICIJ desconoce que antes de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas permitían que las firmas de abogados confiaran en la información de debida diligencia obtenida por los intermediarios profesionales (bancos,proveedores de servicios corporativos,fiduciarias, firmas de abogados, etc.), de quienes son realmente clientes directos los beneficiarios finales.

Alcogal, nos preguntan e ignoran explicaciones

También aclaran que las actividades de la firma son exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa...no prestamos servicios financieros, ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos internacionales.

Los abogados panameños destacan que las publicaciones hechas por el Consorcio demuestran claramente que tanto ICIJ como otras organizaciones que nos contactaron, solo lo hicieron como una mera formalidad: ellos ya tenían decidido quién sería culpable y quién sería inocente en suparticularmanera de entender los procesos de debida diligencia. Con un prejuicio ya adoptado -incluso acuñado en una marca Pandora Papes,-el único interés era confirmar sus propias creencias.

Varela habla alguito

Por su parte, el expresidente Juan Carlos Varela dijo que fue contactado por la ICIJ sobre la sociedad VHS Capital y se le respondió que su participación accionaria está incluida en su declaración jurada de bienes, la cual hizo pública. También se les detalló las acciones para combatir el lavado de dinero y la corrupción.