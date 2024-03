Panamá será condenada por manejo de caso contra RM

“Fraude electoral es no respetar la voluntad popular, usted tiene una voluntad popular y usted hace lo que no se concrete...el fraude no es solo el día de la elección”, expresó Alfredo Vallarino.

Panamá será condenada por manejo de caso contra RM ETIQUETAS:

RM

Ricardo Martinelli

Condena

inhabiltación

Alfredo Vallarino Por: Luis Miguel Ávila / Crítica Impreso - Lunes 11 de marzo de 2024 12:00 AM