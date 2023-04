Panamá será sede de LACQUA23, el eje de la Acuicultura regional

Panamá será sede del congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura del capítulo regional de la World Aquaculture Society – LACQUA23, evento que reunirá a más de mil personas, expertos y representantes de 70 empresas enfocadas en conocer sobre los avances y perspectivas de la actividad.

LACQUA23 contará con el auspicio directo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP); así como con el apoyo del Fondo de Promoción Turística y la Asociación Panameña de Acuicultores.

El congreso se llevará a cabo la próxima semana, del 18 al 21 de abril en el hotel RIU Plaza de Ciudad de Panamá, donde se presentarán 155 trabajos y estudios sobre la acuicultura a nivel regional y global divididos en tres plenarias. Además, se incluye un espacio de feria comercial con 80 stands para la muestra y oferta de productos y servicios, en la cual participarán empresas de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, África y Asia.

Entre las empresas que estarán presentes se encuentra Zoetis, Ecotechnology Solutions, Bio UV, ETEC, Solacua, Igusol, ESE INTEC, Jefo, Aquarius Lawyer, Skretting, Molecularvet, Biomar, USSEC, Blue Aqua, Huverpharma, MSD, Faivre, Cargill – Motiv, The Center for Aquaculture Techonologies, LAPP, Trovan, Tecnoacua, Prilabsa, Great Salt Lake Artemia, Virbac, Zeigler, SouthFresh Feeds, Ocean Star International, Acuarios del Mar, Aquatic Equipment & Design Inc. Agrantech, Disagro, entre otras.

Durante LACQUA23 se tendrán sesiones académicas y técnicas sobre sanidad acuícola, nutrición y alimentación, genética, sistemas de producción, innovación y sesiones enfocadas en el cultivo de especies como camarón, tilapia y peces marinos; distribuidas en tres días completos en sesiones tanto por la mañana como por la tarde.

La organización del evento informó que LACQUA23 tendrá dos sesiones especiales, la primera bajo el nombre “Mejora el desempeño y la sostenibilidad de los peces de agua cálida a través de la alimentación”.

La directora de ARAP, Flor Torrijos, señaló que gracias a un trabajo en equipo con la Asociación Panameña de Acuicultura se logró ser sede del primer congreso presencial de LACQUA después de la pandemia.

Torrijos señaló que este evento permitirá reunir a los principales lideres de la industria, precisamente cuando Panamá se convierte en el epicentro de grandes inversiones en rubros como Pepino Del Mar, Bojala, Cobia y Camaron.

Dijo que con el objetivo de potenciar la acuicultura en Panamá se han dado grandes pasos con una nueva ley de acuicultura del 2021, la más moderna de la región que promueve la inversión y presenta pasos claros para la permisología.

Incluso, agregó que con la misma ley se creó la Comisión Nacional de Acuicultura que “ha sesionado formalmente y estamos por promulgar la reglamentación de acuicultura”.

“Un nivel de alta tecnología permitirá disminuir los costos de producción al utilizar energías alternas, junto con la consecución de alimentos de bajo costo”, resaltó Torrijos.

De acuerdo con el cronograma del congreso regional, la plenaria del 19 de abril la dará el doctor Daniel Benetti y su charla será La Acuicultura de Peces Marinos en Las Américas: De los Avances Tecnológicos a la Realidad Comercial.

Benetti es profesor y director de acuicultura en la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami. Tiene más de 40 años de experiencia en acuicultura y estudios ambientales en todo el mundo. Se especializa en criaderos y tecnologías de acuicultura en alta mar.

Este experto ha publicado más de 180 artículos en ciencia, tecnología y producción, ha sido consultor de los sectores privado y gubernamental y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones al campo.

El 20 de abril la plenaria estará a cargo de Carlos Salinas. Su charla se titula "Perspectivas de las semillas oleaginosas: los flujos cambiantes en el comercio mundial", según informó la organización del evento.

El doctor Salinas actualmente es director regional del continente americano para US Soybean Export Council. Es el principal responsable de la estrategia e implementación para el desarrollo de mercados y comercialización de la soya estadounidense en la región.

La exposición del doctor Salinas también abarcará el tema de la industria de procesamiento de semillas oleaginosas, la cual está experimentando un cambio significativo. Con esto en mente, experto es de la conclusión que los flujos globales de harina de soya cambiarán sustancialmente en los próximos 5 años.

Por último, el 21 de abril la plenaria la dará el doctor Wilson Wasielesky Jr. quien tiene una licenciatura en Oceanografía por la Universidad Federal de Rio Grande (1991), Maestría y Doctorado en Oceanografía Biológica por la Universidad Federal de Rio Grande (1994 y 2000). Además cuenta con un postdoctorado en la Universidad de Carolina del Sur / Centro de Maricultura Waddell en 2005. Wasielesky supervisó más de 150 títulos de pregrado y posgrado en el área de Acuicultura y Oceanografía Biológica.

El experto también es autor de más de 200 artículos científicos en revistas indexadas.

