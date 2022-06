Panameños le tiran duro a Nito tras anuncio de extensión del Vale

El presidente Laurentino "Nito" Cortizo anunció hoy, su decisión de extender por seis meses más la distribución del Vale Digital, una medida de ayuda económica que nació en la pandemia dentro de lo que se conoce Plan Panamá Solidario.

La decisión busca garantizar la paz social y beneficiar a miles de panameñas y panameños que se han visto afectados por la pandemia del Covid-19, indicó el mandatario al hacer el anuncio, a través de sus cuentas en redes sociales.

Es la segunda extensión del Vale Digital que hace el gobierno, luego del anuncio de diciembre del 2021.

El Vale es l ya sea a través de bonos físicos o transferencias a través de la cédula de identidad personal, que están condicionadas a capacitaciones previas o labores comunitarias.



Lluvia de críticas

La información del presidente ha provocado crítica por parte de usuarios de las redes sociales, que consideran que la entrega de recursos monetarios para que las personas puedan suplir sus necesidades prioritarias en la compra de alimentos y medicamentos que inició el 30 de abril del 2020, no le llega a todos los panameños que realmente lo necesitan.

Además consideran que la medida de extensión es con un fin meramente político, que crea más Ninis y panameños dependientes del Estado, en una línea paternalista.

En este sentido, @borisoscarn afirma que la medida solo sirve para "alargar la letanía que representa la complicada crisis fiscal. Lo estamos financiando con deuda. Pan para hoy, y hambre para mañana. Complicada situación porque a quien realmente necesita la ayuda, no se la puedes eliminar".

Otro usuario indica que "A estas alturas, aún hay empresas que no han abierto por pandemia? Hay alguien todavía con contrato suspendido porque el lugar donde trabaja no se ha reactivado? Quiénes y con qué criterios aún reciben ese vale?

En este orden de ideas, otro tuitero se pregunta: "¿para qué extienden si parece que nada más le dan vale a 10 panameños?". El mismo cuestionamiento lo hacen varios panameños que desconocen por qué han sido sacados del plan de beneficios.

"Gracias señor Presidente, pero usted me lo excluyó a pesar de ser una persona sin trabajo, salgo con una güira y un machete todos los días de mi casa a buscar el sustento. No tengo vale me excluyeron. Gracias", escribió un tuitero.

Programa improvisado

Pero, no es el único, las críticas al programa se han mantenido a lo largo de la distribución de la ayuda, calificada como improvisada, politizada y desorganizada.

"A mi me lo quitaron. A mi esposa q sufre de dietilengricol también se lo quitaron, nos la hemos vista a gata para poder sobrevivir, ponen tanta aguevasones q ya nosotro estamos viejos y no sabemos ni manejar una computador para hacer a trabajos comunitario",indicó otro usuario.

A pesar de los más de dos años de haber iniciado este plan de ayuda, todavía hay panameños necesitados, que preguntan qué hay que hacer para que los contemplen como beneficiario, ya que nunca recibieron el Vale Digital.

Hay comentarios subidos de tono, como el de @scaranddef que indicó: "Que basura de presidente, no me extraña que se extienda hasta el 2024 pura politiquería barata.

Otro que también dio una opinión fuerte fue @Ariskenneth que tuiteó: Ese es el gran plan de estadista para la REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Vaya plomo Presidente resultó ser Ud."



Más golpes verbales

Los comentarios de otros fueron más cortos: "A seguir cargando NINIS", "Qué porquería" y "Creando más panameños con mentalidad clientelista".

Otros de los usuarios del pajarito azul explicó su caso: Llame al 311 porque me habian excluido del Vale Digital y me engañaron diciendo que seguia en el programa. Al dia siguiente el Vale no entra y vuelvo a llamar, y me dicen que no me pueden dar info, que debo por donde el Edificio de la ADM del canal..."

El caso no es nuevo. Los panameños a lo largo de la pandemia han denunciado varias irregularidades en el recibo de sus Vales y la poca empatía de los funcionarios de las instituciones relacionadas con dar información sobre el tema, principalmente porque se pasan la papa caliente unos a los otros.

"Literalmente ese plan fue un desastre. No hay manera de que se compruebe que realmente se estregan los dineros y los beneficiarios quiénes son.

Si pero le siguen quitando el vale a las personas , le mandan las ficha para actualizar tarde y después se lo quitan

