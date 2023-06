Participe de 'Dementia Friend' y aprenda sobre el Alzheimer

Panamá- La Asociación de Apoyo a los Familiares de Pacientes con Alzheimer y Otras Enfermedades Demenciales (Afapadea), está organizando la iniciativa denominada 'Dementia Friend' o Amigos de la demencia.

Durante el evento, que está programado para el próximo 4 de julio, en la Sala 25 del Hospital Santo Tomás, se efecturá una sesión informativa interactiva gratuita para que los participantes aprendan cómo afecta la demencia a las personas y qué pueden hacer para marcar la diferencia.

Publicidad

El gremio, que también forma parte de la Global clamarme Friends Network creada por la Alzheimers Society, invita a participar del evento a cualquier persona que esté interesada en aprender a tomar medidas relacionadas con esta enfermedad, a ser más pacientes con quienes la padecen y a promover cambios, pues aseguran que "Toda acción cuenta".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. En todo el mundo, más de 55 millones de personas viven con demencia, lo que supuso un coste anual de $1 billón de dólares en 2018.

Explican que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70% de los casos. Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0