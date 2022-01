Pastor Alvarez vaticina escasez de alimento, guerra y extrema pobreza

El 2022 no será un año fácil para el mundo según el máximo representante de la Iglesia Cristiana Hossana, el pastor Edwin Alvarez. quien vaticina escasez de alimentos, pobreza y guerra tecnológica entre las grandes potencias del mundo.

Alvarez dijo que junio, julio y agosto de este año serán meses "extremadamente críticos" debido a que "habrá una escasez mundial de alimentos y de provisiones"

En medio de sus feligreses reunidos la última noche del 2021, el pastor alzó la voz para revelar que ante la situción mundial, las fábricas tendrán que suspender la producción por falta de materia prima, lo que provocará una guerra no declarada entre las principales potencias del mundo que lucharán por la adquisición de materiales.

Los precios de los alimentos se eleverán a niveles jamás conocidos y la pobreza y extrema pobreza, también aumentarán aseguró el pastor.

Alvarez predijo que la lucha contra la pobreza le dará un golpe a las instituciones internacionales que manejan la economía y predisponen la voluntad de los pueblos, los obligan a adoptar políticas de aborto, de matrimonio igualitario y la igualdad de género, porque sí no no les dan dinero.

Aseguró que la tecnología está diseñada para dominar el pensamiento humano desde afuera, por lo que vaticina una guerra.

Ante este panorama, recordó que el cristiano necesita vivir bajo la unción del espíritu santo y el discernimiento del cielo, un conocimiento profundo de la palabra y una vida de oración y ayuno para no dejarse controlar.

La libertad que goza la iglesia será amenazada en muchos países.