Pedro Sittón: Nada impide que Martinelli no pueda correr

El abogado Pedro Sittón dijo que en el caso New Business y la condena contra Ricardo Martinelli, no existe una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, debido a que solamente se la ha sancionado por dos situaciones, uno por un tema pecuniario y el otro por años de cárcel, por lo que no existe la inhabilitación de sanciones públicas.

LEE TAMBIÉN: Hombre de 51 años muere atropellado en Veraguas [Video]

Sitton dijo que hay dos precedentes nacionales, entre ellos, el de la alcaldesa Mayín Correa. En el año 1999 fue claro y categórico el Tribunal Electoral al afirmar que tenía que ser el pueblo el que debía escoger a sus autoridades más allá de si un candidato tuviese o no una condena y luego ver el tema relativo a si podía ejercer el cargo o no.

El segundo caso nacional es el de Ana Matilde Gómez, quien si fue inhabilitada por cuatro años de cárcel, pero cuando recoge las firmas y la candidatizan el Tribunal Electoral afirmo que no podía bajar a Gómez, en esa ocasión toda vez que ella ya era una candidata en firme, por lo que se tenía que hacer era una impugnación a su proclamación.

Detalla que posterior a su victoria y anterior a su proclamación ella logra una rehabilitación de sus derechos cívicos ciudadanos por parte de la Corte Suprema de Justicia, que le reduce de cuatro años a seis meses.

"Cuando los abogados la impugnan el Tribunal dice que ella tiene plenamente sus derechos válidos y eso mismo es lo que pudiese ocurrir en el caso de Ricardo Martinelli si él logra una revisión de su sentencia, si logra una amnistía o un indulto presidencial", detalla Sittón.

El experto internacional también brindó casos similares, entre los que destaca el del presidente Gustavo Petro, cuando la Corte le dio medidas tras salir como alcalde en Colombia.

Recientemente también está el caso de Corina Machado, en el que el Tribunal Supremo de Venezuela confirma su inhabilitación, a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recalcó que este tipo de medidas es sinónimo de una erosión del sistema democrática, por lo tanto lesiona la opción de elegir o ser elegido por la ciudadanía para ejercer un cargo público.

Indica que el Código Electoral tampoco lo priva de poder participar en las elecciones y tampoco le impide a los que están en el Padrón Electoral poder votar. "El 11 de enero se cerró cualquier posibilidad de impugnar a Ricardo Martinelli".

"Es temerario decir que con una sentencia sin inhabilitación de servicios públicos, esto en el caso de que llegue a confirmarse una resolución por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, decir que se puede sacarlo tanto de la carrera presidencial como del Padrón Electoral", puntualizó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio