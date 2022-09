¡Peligro de tarjeta roja para la pesca en Panamá!

La Unión Europea (UE) le ha dado plazo hasta el 15 de enero a #Panamá para hacer los correctivos en la lucha contra la pesca ilegal, sobre todo de los grandes buques refrigerados.

Panamá ya ha tenido dos tarjetas amarillas (2014 y 2019) y de no registrar avances para frenar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), le sacarían tarjeta roja que afectaría las exportaciones de productos de mar a Europa, el principal mercado del sector pesquero.

La publicación "Bloomberg en Línea" destacó que el principal problema son los grandes buques refrigerados de empresas de #China que navegan con bandera de Panamá.

La Unión Europea fue el mercado individual más grande de productos del mar en 2020, representando el 34% del valor global de las importaciones, mientras que Estados Unidos fue el país importador más grande, representando el 15% de las importaciones mundiales de productos del mar por valor, seguido por China ( 10%), #Japón (9 %), España (5%) y #Francia (4%)

Sin embargo, en términos de volumen (peso vivo), China es el principal país importador de productos acuáticos, muy por delante de #EEUU. China importa grandes cantidades de especies no solo para el consumo interno sino también como materia prima para ser procesadas y luego reexportarlas.

En 2020, China exportó productos del mar por valor de $18,000 millones, lo que representa el 12 % del total mundial.

La legislación de la Unión Europea en materia de pesca INDNR se aplica a todos los buques pesqueros, bajo cualquier pabellón, en todas las aguas marítimas.

Se presume, en particular, que un buque pesquero práctica actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas si se demuestra que lleva a cabo actividades contrarias a las medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona en cuestión. Esto incluye, entre otras cosas, pescar sin una licencia válida, en una zona de veda o durante una temporada de veda, o utilizar artes de pesca prohibidas, así como incumplir las obligaciones de notificación o la obstrucción del trabajo de los inspectores.

Cuando la UE tiene pruebas de que un tercer país no coopera plenamente en la lucha contra la pesca INDNR, muestra una tarjeta amarilla. Con este primer paso del proceso, denominado identificación previa y se advierte al país del riesgo de ser considerado país no cooperante.

Si no hay avances en la lucha, se puede identificar al país como no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR y se expide la tarjeta roja.

Ya la Unión Europea ha reiterado que en Panamá existen graves deficiencias en materia de control, especialmente en relación con las actividades de pesca y las actividades relacionadas con la pesca de los buques que enarbolan el pabellón de Panamá.

La semana pasada InSight Crime y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, de American University, realizaron una conferencia en la que se discutieron los hallazgos de una investigación conjunta sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en nueve países de la región: Costa Rica, Panamá, Jamaica, Guyana, Surinam, Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador.

El evento Peter Murray, de Caribe Fisheries, expresó que la pesca ilegal ha sido tratada como una cuestión reglamentaria, no considerada como delito transnacional, pero advirtió que vemos que, cada vez más, no solo usan barcos pesqueros para el contrabando de drogas, sino que además usan la pesca para el lavado de dinero.

En el foro se advirtió que una de las dinámicas principales de pesca INDNR en todo el hemisferio son las flotas internacionales de aguas distantes que operan en aguas internacionales dentro de la Zona Económica Exclusiva de los países, utilizando el transbordo con el fin de permanecer en el mar.

Hace algunos meses, la Unión Europea realizó una auditoría donde se reconocen avances de Panamá, pero destacan que la situación es grave y tiene mucho que hacer.

Panamá integró hace meses la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no Declarada y No Reglamentada, para implementar las recomendaciones propuestas por la Unión Europea.

El ministro del MIDA, Augusto Valderrama dijo en su oportunidad que hay un compromiso claro y preciso para la defensa de la economía azul, la preservación de las especies marinas y trabajar de forma incansable, estableciendo procedimientos, legislación, sanciones y multas bien ejemplares para todo aquel que viole y actúe de manera contraria a la política panameña de tener pesca responsable y atacar de manera decidida la pesca ilegal.

La Administradora General de la ARAP, Flor Torrijos, aseguró que más de 35 mil familias viven de la pesca de productos del mar y una tarjeta roja significaría que Panamá no podría seguir exportando mariscos a Europa lo que pondría al país en una situación crítica.

