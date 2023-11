Pérdidas por $200 millones en sector turismo por protestas y cierres

El sector turístico de Panamá registra pérdidas por 200 millones de balboas, producto de las protestas y cierre de calles a nivel nacional de grupos profesionales y sociales que adversan la ley 406 de 20 de octubre de 2023 “que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A”.

Un comunicado de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) señala que las pérdidas registradas incluyen 13 millones de balboas en el sector hotelero y, cancelaciones por visita de turistas al país que superan las 68,000 personas hasta el próximo mes de enero, que incluye realización de congresos y convenciones, llegada de turistas, etc.

Esta paralización del país, preocupa al sector turístico de Panamá, principalmente por el anuncio de un número creciente de hoteles que se están viendo forzado a suspender sus operaciones, con efectos directos en proveedores y colaboradores.

Las reservas para fiestas patrias han sido canceladas en cerca de 90% en la provincia de Chiriquí, 60% en Bocas del Toro, 90% en Santa Catalina, casi 100% en el Valle de Antón y porcentajes similares en los otros destinos turísticos del interior.

En la ciudad capital, el porcentaje de ocupación ha caído un 25% en algunos hoteles, con cancelaciones que van hasta enero de 2024, es decir, hasta bien entrada la que debería ser la temporada alta de Panamá.

El gremio hotelero, destaca que la viabilidad del turismo en cualquier país va en función de la paz social y Panamá no es la excepción. Las cifras demoledoras acumuladas a la fecha demuestran la absoluta necesidad de recuperar el sosiego nacional en apego a la voluntad de las mayorías

ciudadanas y a la Ley.

“La Asociación Panameña de Hoteles respalda el derecho de los manifestantes legítimos que con respeto a los derechos de los demás y pacíficamente reclaman un mejor Panamá. Repudiamos la represión injustificada contra ellos y la infiltración de delincuentes que cometen actos de destrucción y vandalismo”, precisa un comunicado del gremio hotelero.

Indicaron que la urgencia del momento que vive la República de Panamá hace imperante que el Gobierno Nacional, incluyendo la Asamblea Nacional, escuche y acate la voluntad popular prontamente, protegiendo los intereses de la Nación.

En sinergia con otros gremios del país, se hace llamado a la Corte Suprema de Justicia a emitir dictamen sobre las demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 406 en derecho y sin dilaciones que puedan prolongar el actual estado de confrontación nacional. Hacemos un llamado a

las autoridades legislativas a abstenerse de tomar acciones que puedan obstaculizar la delicada tarea en manos de los Magistrados.

La Asociación está plenamente consciente de que no habrá salida fácil de la disyuntiva en que Panamá lamentablemente se encuentra. Ninguna consideración es más importante, sin embargo, que restaurar la tranquilidad ciudadana.

