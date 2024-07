Perrita muere tras rescate y caso será llevado al Ministerio Público

Cada día, las denuncias sobre maltrato animal aumentan, dejando claro que la Ley 70, creada para proteger a los animales, no está cumpliendo su propósito. Los jueces de paz no actúan con la severidad necesaria contra los maltratadores. Si el caso no se hace viral, no pasa mayor.



Ayer, gracias a una denuncia en redes sociales, unidades policiales rescataron a tres perros en condiciones deplorables de salud y zoosanitarias en Montemaderos en Las Garzas.

Tristemente, uno de ellos no sobrevivió. La situación permitió que a la familia responsable de estos canes se le retirara un pitbull que aún mantenían. Las autoridades ya se están encargando del caso y las mascotas están recibiendo atención veterinaria.

La Policía Ambiental, rescatistas y la Alcaldía de Panamá hicieron su parte, pero sobre todo los vecinos que no se quedaron callados y llamaron a la acción para que alguien ayudara a los animales. Sin embargo, la verdadera solución está en la conciencia de la población. Los casos atroces continuarán hasta que el ser humano comprenda que los animales sienten dolor, hambre, amor y cariño, igual que nosotros. Es urgente leyes más severas que realmente castiguen el maltrato.

