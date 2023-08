Pesca ilegal, tercer delito más lucrativo que afecta a Panamá

La pesca ilegal no declarada y no reglamentaria es un problema grave que tiene sus consecuencias y Panamá no se escapa de la misma, esto al ser un país bañado por dos mares. En la actualidad es el tercer mayor acto ilícito lucrativo por detrás del tráfico de armas y el tráfico de drogas.

Se estima que esta modalidad de delito está generando unos $23 mil millones de dólares y el problema es tan grave que está afectando grandemente a biodiversidad marina, principalmente en las áreas protegidas que se concentran en el pacífico panameño, indicó el mayor Noé Noel del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).



¿Cuál es la estimación actual de la cantidad anual de pescado capturado ilegalmente en aguas panameñas y cómo ha variado en los últimos años?

El Mayor Noe destaca que las estadísticas de hace 5 años, en los que se estima más de 75 mil libras de producto de mar capturado y realmente se ha visto un incremento desde el año 2019 hasta la actualidad.

Entre los principales productos decomisados destacan la langosta, dorado, pez vela y tiburón.



¿Cuántas personas han sido capturadas en Panamá y sí hay extranjeros, de qué países provienen?

Sobre la cantidad de personas, en los últimos cinco años han tenido un total de 61 embarcaciones que han sido conducidas a puerto, que presentan algún tipo de faltas administrativas, pero ya cuando se refleja una acción deben ser conducidas a puerto.



Entre las naciones que destacan hay 5 embarcaciones costarricense y 1 colombiana, el resto todas han sido panameñas. Normalmente estas tripulaciones están conformadas por cinco a seis personas.



¿Cuáles son las especies más afectadas por la pesca ilegal en términos de volumen de capturas y cómo ha cambiado esta distribución en la última década?

Al hablar en términos de volumen de captura ha cambiado esa distribución a lo largo de los años. Además de las especies antes mencionadas también se incluyen la captura de pesca de sardina, camarones y otras especies más, pero la que ha sido un factor común es que son especies que se ubican en áreas protegidas.



A esto hay que sumarle el tiempo de veda, debido a que muchas especies han sido capturadas entre febrero y abril y también entre septiembre y octubre. "Todos son decomisados por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.



¿Cuál es el procedimiento?

"Hemos desarrollado operaciones a lo largo estos cinco años en la que procuramos tener funcionarios de esta entidad a bordo de nuestra embarcación. Una vez son detectados, automáticamente son abordados y son verificadas", destaca.



El procedimiento del Senan se hace en conjunto con la Arap, se le toman fotos, se le piden que muestren la documentación, se constata que sea lo que declaró y en caso que se detecte una falta son conducidos al puerto para que la carga sea procesada y se le decomise, para terminar con los procedimientos legales.



Respecto a lo decomisado, normalmente la Arap que es la encargada en ese tema lo destina a orfanatos, con la intención que no se bote al mar y tenga un destino que sea aprovechado de la mejor manera.



¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Panamá para combatir la pesca ilegal?

"Te puedo mencionar varias, una de ellas habla de un convenio con una ONG llamada Marine Protection Alliance de Estados Unidos. Ellos nos están brindando las plataformas y embarcaciones de gran porte, para poder extender nuestras operaciones más allá y eso nos permite extendernos mucho más allá de nuestro mares", menciona.



También en este punto se incluye el Centro Regional de Operaciones Navales del Senan, el cual una de su funciones es combatir de la pesca ilegal y también hay una resolución que se crea el Centro de Coordinación de Pesca, que busca integrar todas todas estas organizaciones agencias que al final buscan el mismo objetivo que es combatir la pesca, llámese Arap, Mi Ambiente y Senan.



Al no poder tener presencia en ambos litorales, se concentran en ciertas zonas una semana dos semanas cubriendo cierta cantidad de áreas y ha dado resultado.



Entre las principales áreas donde se han visto que la mayor actividad de pesca ilegal ha sido en el área del pacífico occidental, en lo que es Coiba, Golfo de Chiriquí, el área protegida del Golfo Montijo, Punta Chame hasta San Carlos y también el área de la Bahía de Panamá. Esto es totalmente diferente al área del caribe, que se da muy poco.

¿Cuáles son las consecuencias legales para aquellos que participan en la pesca ilegal en Panamá?

"La pesca ilegal puede ser considerada incluso un delito, delito si se realiza en ciertos lugares considerado como zonas protegidas, ya es considerado un delito ambiental, el cual puede podría acarrear otro tipo de de sanciones, más allá de una simple multa normalmente", indica.



Destaca que si se realiza en este tipo de áreas mencionadas, puede acarrear prisión.



¿Qué impacto económico tiene la pesca ilegal en las comunidades costeras y en la industria pesquera legal?

En base a esto hay un impacto económico en las áreas de pesca debido a que están compitiendo de manera ilegal. Como tal el pescador artesanal tiene que ir más lejos para poder obtener la misma cantidad de recurso o de pesca, incluso tiene que gastar mucho más combustible e invertir más en insumos como hielo para competir.



"Normalmente las embarcaciones que hacen esto son de mayor porte y vienen a realizar actividades ilícitas y se llevan todo el producto por decirlo así".



¿Cuáles son los principales desafíos logísticos y tecnológicos que enfrenta Panamá en la detección y prevención de la pesca ilegal en sus aguas?

Entre los principales desafíos que existen en la actualidad, sería tener la capacidad y los medios para poder llegar más allá de cubrir toda la zona económica exclusiva del país que son unas 200 millas, que requieren embarcaciones más robustas por ser tener un clima diferente, olas más altas y mar agitado.



Por otro lado, estaría la capacidad de garantizar esa sanción que se aplique a todas esas embarcaciones y que haya mano a mano dura de parte del gobierno Panamá.



¿Por qué Panamá tiene una tarjeta amarilla en este tema?

"Actualmente Panamá mantiene una tarjeta amarilla. Es una medida de la que impone la Unión Europea a todos aquellos países que ellos consideran que no están realizando lo necesario para ser países cooperadores con control el combate la pesca ilegal", aclara.



El mayor Noe recalca que Panamá deben cambiar los mecanismos para combatir este problema, porque ven un proceso administrativo un poco ineficiente y ven que no hay certeza del castigo.

Adelantó que se está trabajando para que al país se le retire esta medida y obtenga la tarjeta verde, pero hay que tomar más medidas y evitar caer en una tarjeta roja, que prohíben a buques de ese país importar producto hacia la Unión Europea.



¿Hay evidencia si existe participación de grupos criminales organizados en la pesca ilegal en Panamá, y cómo está combatiendo el gobierno esta infiltración?

En este punto menciona que no se han detectado ninguna organización criminal como tal y lo que se suele encontrar son buques extranjeros y las embarcaciones nacionales



¿Existe una relación entre las temporadas de pesca ilegal y los aumentos en los índices de desembarque y comercialización de productos pesqueros en el país?

"Sí, claro que sí. Mantenemos unidades en los puertos y embarcaderos junto a personal de la Arap verificando. Se ha visto un incremento en cuanto a la actividad ilegal que se desarrollan en alta mar y los desembarque normalmente y muchas veces lo que se le hace que se la un seguimiento", dijo.



La Arap en este caso posee sistemas de ubicación satelital y puede detectar por ejemplo que la embarcación llegó hasta una zona prohibida, ante esto, le da un seguimiento hasta que llega al puerto y ahí entonces se les hace la captura así como el decomiso.



¿Se ha observado una disminución significativa en las capturas ilegales después de la implementación de medidas específicas por parte del gobierno? ¿En qué magnitud?

El oficial aeronaval detalla que tras las últimas medidas adoptadas se ha detectado una merma en las actividades de pesca ilegal no declarada no reglamentada, algo que es positivo porque demuestra que se está combatiendo este mal.



Sobre la magnitud de la cantidad detalla que no manejan esta estadística.



¿Cuál es la tasa de éxito de las operaciones de vigilancia y control en la detección y detención de embarcaciones involucradas en la pesca ilegal?

"La tasa de éxito de las operaciones ha ido aumentando con la ayuda mutua de distintos organismos. Un punto importante es que se ha mejorado la forma de transferir en formación de apoyo", puntualiza.



También atribuye que hayan bajado los decomisos, porque hay más organizaciones con tecnologías que detectan las embarcaciones una vez entran a esas zonas prohibidas y no pueden burlar tan fácil a las autoridades.

