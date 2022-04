Pet friendly, cultura que levanta pasiones por falta de regulación

La cultura pet friendly (amigable con las mascotas) cada vez gana más terreno en Panamá. Centros comerciales, hoteles, restaurantes, food trucks, entre otros, han adoptado esta tendencia global.

Los espacios donde se permite la presencia de mascotas han venido creciendo desde hace dos años en el país, ya no solo en la ciudad capital, sino en el interior; de hecho, se han creado portales web con información sobre los establecimientos pet friendly, como el caso de perritosamigos.com.

Sin embargo, a pesar de que la tendencia ha sido bien acogida por muchos establecimientos y dueños de mascotas, se trata de una iniciativa que suele generar reacciones. En las redes sociales es común leer debates sobre el tema, por parte de quienes aman a las mascotas y no les preocupa el tema, y quienes les incomoda en ocasiones la presencia animal.

“Estoy en un restaurante pet friendly y el perro de los dueños del lugar se acaba de orinar en la mesa del frente y se ha sacudido como 3 veces. Amo los perros, pero esta opción es incómoda mientras uno está comiendo”, expresó el usuario @rrauloo en Twitter.

Precisamente, la discusión se centra muchas veces en la presencia de los animales en lugares donde se vende y consume comida.

“Yo soy de la época en donde los animales no convivían con los seres humanos en algunos lugares, por ejemplo, restaurantes…Ojo, no tengo nada contra las mascotas, pero no a comer…porque nadie sabe qué tan bien educados están y los animales no tienen culpa”, detalló otro comentario, esta vez del usuario @ErickJavier_.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), esta modalidad aún no está regulada, pues las medidas dependen de cada local, pero, el tema ya se ha tocado con la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), debido a que cada vez hay más establecimientos pet friendly, y en algún momento tiene que llegar a ser regulado para que todo el mundo cumpla con las normas, dijo Eduardo Vaccaro, presidente de Arap.

A juicio de algunos consultados, la falta de regulación de la tendencia ha conseguido grupos a favor y otros en contra.

Anais Nieto, quien se define como una dueña responsable de su perro bulldog francés de cuatro años y medio, llamado Thor, dijo que lleva a su mascota a todos los sitios amigables para los animales, desde centros comerciales, hasta hoteles.

Thor, según Nieto, ha tenido la oportunidad de visitar Chiriquí y Azuero, y ella disfruta de su compañía.

“Me encanta ir a un establecimiento donde yo pueda ir con mi perrito y lo traten tan bien como me tratan a mí”, expresó, pero opinó que a Panamá aún le falta trabajar más en la cultura pet friendly, pues hay sitios en los que se presentan algunas limitaciones, como restricciones de entrada por el tamaño o raza del animal, y prohíben que el perro camine por sí solo dentro de algunos centros comerciales (deben ser llevados en coche).

Precisamente, el centro comercial Town Center creó sus propias normas para la visita de las mascotas: ya sea perro o gato debe tener puesto su collar y correa todo el tiempo; las mascotas de raza pequeña deben entrar en coche, cargados o en carteras; las razas de perros potencialmente peligrosos siempre deben llevar bozal; y los propietarios deben portar el carné de vacunación de su mascota.

Para Vaccaro, las regulaciones no deberían darse por el tamaño de los animales, ya que más bien se trata de un tema de comportamiento de la mascota. Consideró que quienes asistan con sus mascotas a sitios pet friendly, deben ser personas responsables, con mascotas educadas y entrenadas para comportarse adecuadamente.

Precisamente, al ser consultado al respecto, el veterinario Armando Bonilla explicó que no a todas las mascotas se les puede llevar a los restaurantes o establecimientos pet friendly, porque los perros viven en manada, y siempre existirá jerarquía donde habrá uno más sumiso y otro más líder.

Bonilla reafirmó que si una persona va a llevar a su mascota a un restaurante pet friendly o a un lugar público, debe estar consciente de que el animal debe comportarse para que no moleste al resto de las personas.

Además, agregó que las personas deben conocer bien a sus mascotas, para evitar cualquier conflicto con otro perro u otra persona del establecimiento al que asisten.

Un espacio adecuado y ventilado

Tener un espacio ventilado es uno de los aspectos importantes que se debe tomar en cuenta a la hora de incluir la modalidad pet friendly.

El veterinario Bonilla, explicó que el lugar debe ser apropiado y acorde con las necesidades que requieren las mascotas, debe ser un lugar abierto, donde los perros se sientan a gusto, y que no sea un ambiente estresante para los animales.

El Global Hotel Panama, es uno de los tantos sitios pet friendly en el país, que adoptó esta modalidad desde su inauguración en el 2014, según su gerente general, José Rivas, quien contó que en el hotel no hay restricciones, ni áreas designadas solo para animales, porque para el hotel las mascotas son consideradas un miembro más de la familia y pueden estar en todas las áreas donde estén los dueños.

Además, Rivas destacó que toda mascota que sea acompañante de una persona con discapacidad o enfermedad, se hospeda de forma gratuita, al igual que las mascotas con un peso menor a 25 libras.

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que la cultura pet friendly llegó para quedarse, por ende, la sociedad se debe ir adaptando, y además es necesario que sea regulada para evitar conflictos entre las personas que acuden a un sitio amigable con las mascotas.

