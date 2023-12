Piden declarar nula titulación en Darién

Que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declare nulo el acto administrativo efectuado por el Registro Público, mediante el cual se titularon 326 mil hectáreas de tierra en Darién y las comarcas Guna Yala y Wargandí, a nombre de la compañía Sinclair Panama Oil Corporation, solicitó el abogado Héctor Huertas.

El tema sobre la titulación del parque Nacional Darién, así como de tierras en las comarcas Guna Yala y Wargandí, a nombre de la petrolera en el año 2017, basándose en un contrato de exploración minero que le fue adjudicado en el año 1923, cobró vigencia la semana pasada, luego de que Huertas se encontró con el documento mientras efectuaba el papeleo para titular tierras a nombre de pueblos indígenas del Darién.

Según explicó, en el año 2017, el contrato de 1923 fue presentado al Registro Público para que se hiciera una corrección para que se estableciera que el contrato se conviertiera en un título de propiedad a nombre de Sinclair Oil Corporation, las cuales que conformaban dos fincas en el lote #4, ubicado en Darién, por lo cual la entidad basándose en el artículo 1788 del Código Civil, dictó que hubo un error en la inscripción, 94 años después, y lo inscribió como un título de propiedad. Un año después, la empresa también se interpuso otra corrección para establecer que la superficie de la finca era de 326 mil hectáreas.

Actualmente, la compañía sigue apareciendo como dueña de las tierras, lo que afecta a las comunidades indígenas que no se encuentran establecidas en el parque Nacional Darién ni en ninguna de las comarcas, creadas mediante leyes de la República, es decir, que no están en tierras con protección constitucional, lo que les impide titular los terrenos que ocupan desde hace muchos años, pese a que de 1923 a 1917 no existía ningún documento en el que constara que la companía Sinclair Oil Corporation era dueña de las tierras.

Las nuevas titulaciones de pueblos indígenas y de propiedades individuales no pueden ser aprobados por la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), por la existencia del documento a favor de la compañía Sinclair Panama Oil Corporation, dejó claro Huertas, quien teme que quien está detrás de las correcciones pueda intentar "vender las tierras y estafar a un montón de gente".

Desde su punto de vista, alguien cometió un delito haciendo la interpretación indebida que cambió un contrato a título de propiedad 95 años después.

Actualmente, como el Parque Nacional Darién fue creado en 1980 y las comarcas en 1983 y 2000, y se entregaron títulos a los comuneros de Yaviza y áreas aledañas antes del 2017, quedan entre 100 a 150 mil hectáreas que no están siendo protegidas por leyes, y que quienes las han ocupado por años no pueden aspirar a tener un documento que valide su ocupación, mientras que la petrolera siga apareciendo como dueña.

Para poder eliminar el título de la empresa se requiere que la Sala Tercera de la Corte declare inválido el título, o que se compruebe que el proceso en el Registro Público se hizo de manera indebida y se eche para atrás, declare el título inválido y revoque la resolucion mediante la cual este se aprobó.

La semana pasada, el Ministerio de Comercio e Industrias se pronunció sobre el tema e indicó que no existe ningún tipo de concesión, permiso ni solicitud presentada para exploración o explotación de petroleo u otro tipo de hidrocarburos en el Darién ni en ninguna otra parte de territorio nacional.

