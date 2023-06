Piden a la Contraloría auditar fondos de la descentralización

La fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, solicitó al contralor Gerardo Solís, que inicie una auditorías a los fondos que ha manejado la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), tras el supuesto desvío de dinero a juntas comunales controladas por perredistas.

Hormechea remitió una nota a Solís, donde pide que haga el “examen correspondiente” con el objetivo de “determinar la corrección e incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos”.

Publicidad

La solicitud se produce luego que un grupo de políticos presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos a juntas comunales en tiempo de campaña política por $202.4 millones.

El abogado Angel Luis Alvarez destacó que a la Fiscal de Cuentas no se lo ocurrió asumir competencia violando la Ley, no acusó al Contralor sino que pidió auditoría, no intentó perseguir delitos electorales soslayando la especialidad; no quiso figurar ni omitió su trabajo.ridades en la transferencia de fondos a juntas comunales en tiempo de campaña

Contenido Premium: 0