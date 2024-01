Piden a la OEA pronunciarse sobre violaciones a Martinelli

EL Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro recibió solicitudes por parte del ex presidente de la República y candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal, del candidato a la vice presidencia José Raúl Mulino y del Secretario General del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, para que se pronuncien en cuanto al irrespeto y las violaciones a la Carta Democrática Interamericana relacionadas con al proceso electoral que vive el país y la judicialización de candidatos para inhabilitarlos como es Ricardo Martinelli.



Mediante las notas, solicitan que este organismo atienda la situación que se está dando en Panamá afectando el proceso electoral y la democracia panameña y exponen la situación de Ricardo Martinelli Berrocal frente a las elecciones generales del próximo 5 de mayo, donde los panameños deben tener la oportunidad de elegir a quien los representarán en el próximo quinquenio, sin embargo, se pretende atentar contra el ejercicio de este derecho afectando la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli, abanderado de los partidos Realizando Metas y Alianza y es quien lidera todas las intenciones del voto triplicando a todos sus adversarios.





De acuerdo a las misivas es evidente la clara intromisión del órgano Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, para, a través de procesos políticos, inhabilitar a otros candidatos opositores del gobierno, como es el caso de Ricardo Martinelli Berrocal; violando la independencia de los poderes, a fin de que no pueda participar en la contienda electoral, violentando términos y el debido proceso, dentro de investigaciones amañadas que se le han seguido a Ricardo Martinelli.



Martinelli y Mulino solicitaron un pronunciamiento para que se respete el derecho que tienen los panameños de elegir y ser elegidos en las próximas elecciones, derecho internacional reconocido conforme a la carta de la Organización de Estados Americanos.



¨El derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos humanos el cual no puede ser arrebatado a través de la intervención del poder ejecutivo en el poder judicial¨. Este derecho se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, que regula que las personas gozan del poder de escoger a los candidatos de su preferencia en las elecciones, mediante el ejercicio del derecho al voto y así mismo que las personas cuenten con el derecho a ser elegidos en cargos de elección popular.



Entre otros derechos mencionan que los derechos políticos no pueden suspenderse, ni limitarse, lo cual se encuentra regulado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Por ende, solicitan que se ordene la protección en consecuencia de las garantías contenida en la Carta de las Naciones Unidas, así como en los Tratados internacionales, en los que Panamá es parte, para que se evite la inhabilitación de Ricardo Martinelli Berrocal, a escasas semanas de las elecciones presidenciales.



En la misiva de Luis Eduardo Camacho, señala que no es la primera vez que adversarios políticos y poderes económicos realizan gestiones tendientes a impedir la participación electoral de Ricardo Martinelli, y en cuanto que en elecciones pasadas y a cinco días de las elecciones generales e excluyó al ex presidente Martinelli como candidato a diputado y alcalde del distrito más importante del país.

