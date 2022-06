Piden rechazar prórroga de elecciones solicitada por Roux

Panamá- Juan José Ramos, Defensor de los Derechos de los Miembros del Partido Cambio Democrático (CD), pidió, mediante nota enviada a los tres magistrados del Tribunal Electoral, rechazar a la prórroga de 6 meses solicitada por el Secretario de Organización del partido, Rony Araúz, y las elecciones internas en todas las estructuras del colectivo.

Según Ramos, ya que de no hacerse podría ser suspendido el subsidio electoral, afectando, posteriormente, todo el proceso electoral del colectivo.

El Defensor también acusa al presidente de CD, Rómulo Roux, de estar anunciando en los medios de comunicación, redes sociales y en reuniones que el proceso electoral interno iniciará el próximo año, decidiendo, arbitrariamente, la prórroga de su mandato, establecida por un periodo de 5 años, irrespetando el Código Electoral y las normas establecidas en el propio estatuto del partido.



En la misiva a los tres magistrados: Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escofferi y Alfredo Juncá, el defensor de los derechos del partido Cambio Democrático, Juan José Ramos, pidió no acoger la prórroga para renovar las elecciones de los convencionales, Juntas Directivas de Corregimiento, Secretaría de la Mujer, Secretaria de la Juventud y la Junta Directiva Nacional, cuyo mandato expira finales del presente año.



El también diputado Rony Araúz, solicitó al Tribunal Electoral, el pasado 22 de junio, una prorroga para la renovación de las estructuras internas del partido Cambio Democrático ante la imposibilidad de realizarlas debido a la situación sanitaria existe producto del coronavirus, lo que es a todas luces un subterfugio para extender su mandato más allá del período que les corresponde.



Desde el año 2021, otros partidos políticos ya iniciaron sus procesos internos y los han concluido totalmente; han realizado sus respectivas elecciones internas coordinadas por el tribunal Electoral o por el propio partido político, sin que exista oposición de la autoridad electoral ni sanitaria, por lo que esta prórroga no tiene ningún sentido, máxime cuando la propia dirigencia de Cambio Democrático ha recorrido el país realizando actividades masivas con fondos del subsidio electoral, incluso en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria.

"Como Defensor de los Derechos de los miembros del partido nos corresponde velar por los intereses de todos los miembros del CD y que las autoridades se enfoquen en dirigir y promover los derechos políticos de todos. Extender el mandato de los actuales dirigentes, más allá del tiempo que le corresponde vulnera los derechos de los actuales dirigentes que aspiran a ocupar diversos cargos dentro de la estructura del partid", indicó Juan José Ramos, quien calificó como descabellada esta solicitud.



Esta petición antidemocrática, presentada por un miembro de la Junta Directiva, no es acorde con la realidad sanitaria que vive nuestro país y atenta contra los derechos políticos de los miembros, lo que es lamentable, precisamente, porque es la Junta Directiva del partido la que debe proteger y garantizar estos derechos y no buscar evasivas faltando a la transparencia y democracia a lo interno del partido, sostiene la misiva.

El Tribunal Electoral ha conminado a realizar elecciones internas en las fechas programadas en el estatuto, según la nota enviada por Ramos a esta entidad, y esta solicitud no solo afecta los derechos de la membresía sino el propio funcionamiento del colectivo, pues el Tribunal Electoral dispone que esta omisión involucra la suspensión del subsidio electoral lo que afectaría gravemente al partido.



Los derechos de la membresía están por encima de cualquier dirigencia, por lo que nos oponemos a cualquier acto que afecte sus derechos a elegir y ser elegidos en la fecha establecida y solicitamos se rechace tal petición arbitraria e ilegal presentada por el secretario de CD Rony Araúz, indica, finalmente, la carta enviada a los 3 magistrados.



Ramos pidió a los magistrados que actúen en estricto derecho, considerando que otros partidos políticos no hicieron algunas elecciones en el tiempo que les correspondía al existir una emergencia nacional, lo que no es la realidad de hoy día. Claramente, demuestran el miedo que tienen de presentarse a una contienda electoral democrática y se aferran al poder ilegítimamente.

