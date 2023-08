Piloto muere en pleno vuelo; avión aterriza en aeropuerto de Tocumen

Un piloto de LATAM Airlines murió en pleno vuelo entre Miami y Santiago de Chile. El avión debió desviarse de su curso previsto y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El vuelo LA 505, que debería haber sido un viaje directo entre Miami y Santiago, tuvo que desviarse de su ruta prevista y terminar en la terminar área de Tocumen.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 12:40 a.m. cuando el avión, operado por dos primeros oficiales después de la repentina muerte del piloto, aterrizó en la pista 03L

Aunque las circunstancias exactas de la muerte del piloto aún no han sido confirmadas, no se descarta la posibilidad de que un infarto haya sido la causa del trágico evento.

El vuelo, que originalmente tenía como destino Santiago de Chile, ha dejado a los pasajeros varados en Panamá. Hay malestar por la poca información y la falta de comunicación con representantes de la aerolínea.

Hasta el momento, Latam Airlines no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente. Los pasajeros afectados se encuentran en espera de más información y orientación por parte de la compañía.

Las autoridades pertinentes están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas de la muerte del piloto.

@LATAM_CHI @LATAMAirlines vuelo Latam LA505, miami a santiago, pasajeros botados en Panamá, no hay personal de Latam y no dan información, familias con niños, al parecer murió el piloto!!! Llevamos más de 5 horas y no hay nada claro...