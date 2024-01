Pino: no importa quien caiga en operativos

El ministro de Seguridad Juan Pino manifestó que caiga el que caiga, la Fuerza Pública no se detendrá en su lucha contra el crimen organizado.

Pino hizo estas declaraciones tras el golpe a una red criminal dedicada al lavado de capitales, donde fueron decomisados $1.7 millones, 45 mil euros, autos de alta gama y se capturaron 72 personas, entre ellos miembros de los estamentos de seguridad.

Todo funcionario que cruce la línea, pagará ante la justicia por su delito, venga de donde venga, señaló Pino, destacando que la actual administración ha incautado 500 toneladas de drogas, destruido 39 mil armas destruidas y se han dado miles de aprehensiones por casos de homicidio, narcotráfico y microtráfico.

En nuestro "auténtico interés"atacar a los zares de la droga y todo criminal que ostente millones de dólares, propiedades y riquezas provenientes del crimen organizado, dijo Pino, destacando que ha presentado en dos ocasiones ante el legislativo el proyecto de Ley de Extinción de Dominio

"No vamos arreglarlo todo, ya que el tema de la delincuencia común y el crimen organizado es un problema de arrastre, pero de nada vale cuestionar como algunos que tuvieron la oportunidad hacer algo y no hicieron nada, salvo que se pasaron negociando con las pandillas; ningún gobierno serio tranza con un criminal que roba, viola o asesina", recalcó Pino.

"En mis 35 años de servir a la patria desde el aparato de seguridad del Estado, no he pretendido, ni pretenderé esconder, ni maquillar cifras, ya que sólo conozco de la honradez, el trabajo, la disciplina y la transparencia; no se si otros podrán decir lo mismo", acotó el titular de la seguridad.

