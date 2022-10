Policía se opone a que ingresen personas tatuadas a sus filas

Panamá- Unidades de la Policía Nacional se oponen a que ingresen a la entidad personas con tatuajes, porque esto podría propiciar un “declive moral” en la institución y representaría más trabajo para mantener el control interno, según dijo este lunes, el comisionado Rolando Alonso, director de Responsabilidad Policial (DRP).

Según dijo Alonso, aunque el tatuaje podría ser cosmético, este también podría ser utilizado como un mecanismo de comunicación entre las unidades relacionadas con organizaciones criminales que ya han logrado penetrar las filas de la Policía Nacional con las que se encuentan otras instituciones de seguridad en el país.

Publicidad

En este tipo de casos, explicó Alonso, las unidades ya no tendrán que hablar o buscar cómo comunicarse, porque cuando un vehículo de una avanzada llega a un retén, las unidades que lo están haciendo se dan cuenta de que adentro va uno que lleva el tatuaje "que solo saben ellos saben, no nosotros y entonces ya tiene luz verde para pasar y no tiene que llamarlo ni darle ninguna señal" para que se les permita continuar.

También sustentó que el permitir a los nuevos agentes tener un tatuaje, significa que los cientos de unidades que ya pertenecen a la Policía, pueden tenerlo, lo cual no solo representa una afectación contra la imagen de la institución ante la sociedad, sino también una afectación a nivel interno.

El director de la DRP, puntualizó que se realizó un estudio sobre el hecho de que miembros de la Policía Nacional permita el uso de tatuajes entre sus miembros, el cual arrojó varias desventajas, entre las cuales figuran: se crearía una señalización o identificación de miembros de una institución de formación policial disciplinada, trastocaría la doctrina policial practicada por generaciones que han mantenido la identidad institucional.

De igual forma, los tatuajes propiciaría un declive legal o moral hacia la institución, generaría una parcialización social hacia un grupo que obedece creencias afines a ornamentos de moda o arte corporal de fijación de la personalidad, no se podrá mantener una regulación o control institucional para identificación del personal con tatuaje, entre otros.

El anteproyecto de ley 75 del 18 de agosto de 2022, mediante el cual se le permitiría a miembros de los estamentos de seguridad tener tatuajes, actualmente ya fue prohijado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, la cual, de ser aprobada modificaría el artículo 52 de la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, que está relacionado con los requisitos para el ingreso del personal.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0