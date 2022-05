Política en nuestro país

A los que vivimos la época de la dictadura durante los ochenta no nos puede ser indiferente el sufrimiento de la sociedad civil, pero lamentablemente no veo que haya una solución a corto plazo por falta de voluntad de los dirigentes de los partidos políticos.

Para toda reconciliación, se necesita primero que haya voluntad a reconciliarse, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, por lo que primero los políticos deben crear conciencia de la situación económica del país y del mundo. La materia prima es escasa y costosa, cada vez se encarece más la canasta básica, por lo que la contienda electoral no solo será más cara, si no que, pese al subsidio electoral, no será tan fácil cumplir con las promesas de campaña, dado que en esta ocasión no creo que puedan recurrir con tanta facilidad a los donantes de campaña, para tratar de solucionar las necesidades de los votantes.

Debemos ser proactivos en nuestras críticas, las mismas no pueden ser antojadizas y caprichosas, hagamos críticas constructivas, si hay un problema, llamemos la atención de las autoridades gubernamentales que deben resolverlo, pero al hacerlo propongamos la solución respectivamente. El país no es de los gobernantes de turno, el país es de todos y no podemos desprendernos de la administración de la cosa pública por berrinches, cada uno de nosotros es titular de una acción con derecho a voz y voto de esta gran empresa “La República de Panamá”. Los gobernantes de turno también lo son, solo que nosotros los escogimos para administrarla, por lo que debemos darle el voto de confianza necesario y dejarlos trabajar. Es tarea de todos ponerla a producir, para dejarle un buen legado a las siguientes generaciones.

En esta ocasión no hay una participación beligerante de la sociedad civil, ni de los partidos políticos de oposición, pero lamentablemente impera una marcada apatía a participar, solo escucho frases despectivas sobre la actuación del presidente, lo cual es absurdo porque no vivimos en una Monarquía, no hay un rey que toma decisiones. Acá las decisiones en el Ejecutivo las toma el Consejo de Gabinete y el presidente es el vocero de éstas.

Como en una familia cuando los niños crecen y estiman que ya no necesitan a los adultos mayores, los miembros de los partidos políticos tradicionales también pueden ser apartados por los votantes que ahora no creen en sus promesas y buscan la figura de los independientes. No sé si esta propuesta sea producto de inmadurez o ignorancia en materia política, porque el derecho constitucional al sufragio es una garantía fundamental, pero sería ideal que los partidos políticos, en vez de presentar un candidato producto de la necesidad de ir a una contienda, solo para utilizar el subsidio electoral y cumplir con un requisito del Tribunal Electoral, aunque sepan que no marcan en las encuestas, se sienten a reconciliar sus aspiraciones y hagan una propuesta al electorado de una nómina única de las personas que de cada partido estimen en consenso, que deban ocupar la Presidencia, Vice Presidencia y el Gabinete, en fin el Órgano Ejecutivo.

De esta manera el país contaría con las mentes brillantes de cada partido político encargadas de cada Ministerio. En materia de contención de gastos, nos ahorraríamos la repartidera de artículos, que en campañas políticas han resultado en desatinos porque las han hecho sin verificar las necesidades de los destinatarios, por ejemplo: repartir televisores de última generación en lugares donde no llega internet, en vez de llevar soluciones de agua potable, por lo que utilizan los televisores como cuadros colgados para decoración; repartir refrigeradoras en lugares donde no hay luz eléctrica, en vez de llevar plantas eléctricas, por lo que usan las refrigeradoras como armarios.

Obvio los dirigentes que han caminado, especialmente durante la pandemia del Covid-19 buscarían siempre ocupar la mayoría de los ministerios, para tener la mayoría en el Gabinete, pero estaríamos seguros de que los partidos que resultarían perdedores en una contienda en vez de alejarse por perdedores continuarían trabajando porque ya serían ganadores, aunque sea de un Ministerio, en el que no dejarían que su ungido (a) quede mal.

Recuerdo que el expresidente Martin Torrijos al día siguiente de perder la primera contienda, siguió caminando y lo hizo bien, por lo que es recordado por una buena administración gubernamental y la reactivación económica que vivimos durante el periodo de gobierno a su digno cargo.

El Expresidente Martinelli, es generalmente cuestionado por situaciones durante su administración, pero también por haber sacado de circulación a los diablos rojos y el color amarillo de los taxis, sino pregúntenles a los familiares de los que perdieron la vida o fueron lesionados por las regatas.

En Panamá es común escuchar que ningún partido político repite, pero en esta ocasión salvo que corra el Expresidente Martinelli, es la primera vez que veo la posibilidad de que un partido político repita, ya veremos cómo queda el ajedrez político.

Finalmente, exhorto a los naturalizados y nacidos en Panamá de las diferentes etnias que vivimos en armonía, a que muestren su agradecimiento por la hospitalidad y oportunidad que le dieron en este país a sus antepasados, ahora aportando su tiempo participando en política, para mejorar la administración de la cosa pública en nuestro país, la República de Panamá. Quién sabe y se repita el fenómeno de la participación de extranjeros en la política de los Estados Unidos de América, cuando los latinos se entusiasmaron a aspirar a ocupar cargos públicos y a dedicarle tiempo a la colectividad.

