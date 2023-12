Ponen a Roux en aprietos por su "hablan paja"

Por más vueltas que trató de dar a la entrevista, el candidato presidencial Rómulo Roux no pudo desvincularse ayer de su rol, y el rol del bufete de abogados al que pertenece (Morgan & Morgan), en la redacción del repudiado y ahora extinto contrato entre el Estado y Minera Panamá.

No solo eso, sino que en esta entrevista con Telemetro, también tuvo que confrontar el momento cuando él mismo dijo que quien pidiera el cierre de la mina estaba "hablando paja".

Esas palabras las dijo hace 2 meses en el podcast de Olie Meza, y ayer, Roux contestó que hablaba de un candidato, no del pueblo que con 37 días de protestas y cierres, tumbó la Ley 406.

"Me estaba refiriendo a los candidatos corriendo para presidente, no me estaba refiriendo a las personas que legítimamente tienen esa preocupación", contestó Roux.

Morgan & Morgan fue una de varias firmas de abogados de alto perfil en Panamá que ayudaron a la redacción de un contrato ley que terminó siendo tumbado por la Corte Suprema de Justicia, por haber violado 25 artículos de la Constitución Nacional.

"Sí, soy parte de una de las firmas que representa a la empresa", reconoció Roux. "Me separé de la Junta Directiva y luego me volví a reintegrar, pero hoy en día no tengo directamente, absolutamente nada que ver".

Cuando el periodista Atenógenes Rodríguez lo cuestionó sobre cómo su firma puede asesorar al Estado sobre un contrato que ha violado la Carta Magna 25 veces, un ya molesto Roux dio una respuesta que no fue respuesta.

"Tenemos que acatar el fallo de la Corte y como panameños tenemos que entender lo que eso representa".

Tampoco aclaró si estaba dispuesto ya a separarse de la firma, a cinco meses de las elecciones presidenciales.

