Ponen a sudar a Rutilio al pedir traslado de partida para Meco

El nuevo director del Idaan, Rutilio Villareal, fue bautizado ayer por los cuestionamientos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al solicitar un traslado de partida por $630 mil que serán utilizados para concluir obras sanitarias y mejoramiento al acueducto de San Francisco, trabajos a cargo de la empresa Meco.

Villarreal explicó que los trabajos en el corregimiento de San Francisco tienen entre un 94 y 98% y que el proyecto arrancó en el 2015 y se está dando continuidad a una obra que ya se había empezado.

El director del Idaan también reveló que el contrato original fue pactado en $6.2 millones y se han autorizado adendas por $9.5 millones, es decir se elevó el costo de la obra a más de $15 millones y ya se han pagado $8.4 millones.

Ante la pregunta del diputado Roberto Zúñiga sobre la justificación del pago a una empresa con antecedentes penales, Rutilio indicó que “ es 100% técnica, hay un contrato, hay un avance, hay una necesidad, hay que pagar, del tema de cuestiones penales, a la entidad no es la encargada de llevar eso adelante para eso está el Ministerio Público. Yo estoy consciente de lo que ustedes me están preguntando, pero ustedes también deben entender que yo solo puedo hacer lo que la ley me permite".

Los diputados también aprobaron el traslado de partidas al Metro de Panamá por el monto de $5.5 millones.

De este monto, $982,000 serán para la adquisición de terrenos de la línea 3, así como para la afectación a personas por la línea 3; mientras que $4,595,024.00, serán para el pago de consultorías; ampliación de la Línea 1C; así como para servicios especiales.

