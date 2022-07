Portacontenedores más grande del mundo se registra con Panamá

El Registro de Buques de Panamá suma a su flota al portacontenedores Ever Alot, el barco con mayor capacidad de carga construido en el mundo y el primero en romper la marca de 24,000 TEUs.

Panamá cuenta con 18 de los 20 portacontenedores más grandes del mundo, en relación a los Teus.

Este gigante del mar, posee unas dimensiones impresionantes, cuenta con 400 metros de eslora (longitud) 61,5 metros de manga (ancho), aproximadamente del tamaño de tres campos y medio de fútbol y tiene un calado de 17 metros.

El Ever Alot superó al Ever Ace como el buque portacontenedores más grande del mundo cuando fue botado a fines del mes de junio pasado, sus demás hermanos Ever Act, Ever Aim y Ever Alp, tienen una capacidad ligeramente menor de 23,992 TEUs. Todas estas naves se encuentran registradas con Panamá.

