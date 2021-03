Pregúntale al Cónsul: Mitos comunes al solicitar visas

Te aclaramos algunos mitos comunes al solicitar visa para Estados Unidos. El proceso es sencillo y sin necesidad de intermediarios.

¿Todavía no están tramitando visas de turismo? ¿Cuándo abrirán?

Debido a la pandemia mundial, el Consulado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá solamente está procesando renovaciones de visas de turismo por mensajería autorizada a través del Programa de Exención de Entrevistas. Si ya tuviste una visa de turismo de validez completa, emitida en Panamá, y cumples con los requisitos detallados en www.ustraveldocs.com, puedes enviar tu documentación y renovar tu visa sin necesidad de una entrevista.

Aunque usualmente solo califican para este programa personas cuyas visas hayan vencido en los últimos 12 meses, actualmente, debido a las restricciones de citas por pandemia, el Consulado está autorizado para renovar visas con menos de 48 meses de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto quiere decir que si tu visa venció hace menos de cuatro años, puedes aplicar al Programa de Exención de Entrevistas al llenar la solicitud de visa en línea. Si se autoriza el proceso sin entrevista, debes enviar tus documentos al Consulado a través del servicio de mensajería indicado.

¿Existen varios sitios web por medio de los cuales puedo tramitar mi visa?

No. El único sitio web autorizado en Panamá para procesar solicitudes de visas para Estados Unidos es www.ustraveldocs.com. No uses ningún otro sitio, podrías ser víctima de fraude.

¿Existe algún centro de asistencia autorizado por la Embajada de Estados Unidos para llenar los formularios de visas?

No. La Embajada de Estados Unidos no autoriza, ni recomienda, utilizar los servicios de ningún centro de asistencia o tramitador de visas. Estas personas suelen priorizar sus ingresos, apresurando a sus clientes, y en ocasiones omitiendo aspectos importantes del proceso, que afectan las posibilidades de la aprobación de una visa.

Puedo pagar la tarifa de aplicación a través del sitio web con tarjeta de crédito?

No. El sitio web,www.ustraveldocs.com solo acepta pagos con tarjetas de débito internacionales. Es decir, no podrías utilizar ninguna tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito Clave. Si no tienes una tarjeta de débito internacional, en Panamá, puedes realizar el pago en efectivo en el Banco General o Citibank.

Al hacer el pago en el banco, recuerda llevar impreso el recibo único generado por el sitio www.ustraveldocs.com. Este recibo tendrá un número único, por medio del cual se validará tu pago.

Para consultas de visas, puedes escribirnos a [email protected] o llamar al call center 833-9393.