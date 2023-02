Preocupación ante posible extensión de descuentos a medicamentos

Panamá- Miembros de Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa), se oponen a la extensión, por seis meses más, de la medida que aplicó el Gobierono de un descuento del 30% a una lista de 170 medicamentos, a que sean ellos los que tengan que soportar la carga del desabastecimiento en las instituciones de salud pública.

El presidente de Unprofa, Orlando Pérez, detalló que le van a plantear a la Mesa Técnica de Medicamentos "que suspenda el Decreto Ejecutivo No. 17" de miércoles 10 de agosto de 2022, porque este ha afectado al comercio farmacéutico.

Alegó que debido a la implementación del dicho decreto, ya han cerrado sus puertas 10 farmacias en el país, las cuales contaban con más de 100 colaboradores directos y más de 50 indirectos, mismos ahora no están desempleados.

Pérez aseguró que los membros de Unprofa están pendientes de la decisión que tome el mandatario sobre la extensión o no del decreto para poder sacar algo de dinero para pagar el pasivo laboral a los colaboradores, las cuentas pendientes a distribuidores y lo que adeudan al Estado en concepto de impuestos.

Explicó que el gremio ve con preocupación la posibilidad de que el presidente extienda la medida por seis meses más, pues "tampoco le vemos el beneficio que esta ha tenido para la población nacional, porque los medicamentos se han agotado, pues los laboratorios han dejado de traerlos aduciendo que se quedaron sin materia prima".

Reiteró que el efecto del decreto ha sido negativo para la ciudadanía, al igual que para los inversionistas de las farmacias privadas, ya que cada están desapareciendo.

El pasado 10 de agosto de 2022, el Gobierno promulgó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 17, con el objetivo de garantizar medicinas a precios más económicos para todos los panameños, tomando como base el precio de estas al 30 de junio de 2022, y como respuesta a los prolongados cierres de calles que tuvieron lugar en Panamá a mediados del año pasado.

Ayer, lunes, la mesa técnica de trabajo aprobó recomendar al presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, extender por seis meses más la medida del 30% de descuento a 170 medicamentos de la lista excepcional o de emergencia.

