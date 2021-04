Presentan anteproyecto sobre juzgamiento a diputados

El diputado Gabriel Silva presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley que busca modificar el artículo 495 del Código Procesal Penal para reformar la forma en que son juzgados los diputados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En la exposición de motivos, el diputado Silva sustentó que hoy tenemos un sistema en donde los diputados son investigados por los magistrados y los magistrados son investigados por los diputados, en las que hay un cruce de investigaciones y lastimosamente lo que ha visto en los precedentes es que pocas veces, se han dado condenas a magistrados y a diputados.

“Eesto ha generado desconfianza en el sistema que la ciudadanía lo vive todos los días y es importante hacer las modificaciones necesarias no solamente para asegurar confianza en el sistema, sino para que se un sistema vertical y un sistema correcto, en donde no se trata a un ciudadano de una forma porque tiene un privilegio por cargo público... es importante que todos los ciudadanos no tengan ni fueros ni privilegios”, dijo.

Silva indicó que el actual artículo 495 del Código Procesal Penal es claro y es evidente que hay una desigualdad entre diputados y el resto de los ciudadanos, ya que establece que para condenar a un diputado, la Corte Suprema de Justicia se requiere 2/3 de los votos, para cualquier otro ciudadano simplemente se necesita la mayoría simple, “es decir para un diputado sería 6 votos a favor de la condena, para un ciudadano normal sería 5 y lo que creo que es llamativo de esto es que ninguna otra decisión la Corte Suprema de Justicia requiere 2/3 y yo quiero entender cuál es el razonamiento jurídico de esto porque no hay”.