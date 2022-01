Presentarán amparo contra la vacunación obligatoria

El abogado Silvio Guerra anunció que una vez sea publicado en gaceta oficial el Decreto que obliga a los funcionarios a aplicarse la vacuna contra el Covid-19, presentará junto a un grupo de juristas un Amparo de Garantías Constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia.

Guerra manifestó que este decreto es claramente violatorio a Constitución y a la Ley 48 del 2007, que a su juicio ha sido mal interpretada y se está empleado como un instrumento lejos de lo que prescribe esta ley que es la inmunización y se emplea como un instrumento de represión, de coacción, intimidación y amenaza hacia la población.

“El ministro Sucre ha dicho que esa ley le permite la obligatoriedad de la inoculación contra el Covid-19 y tengo la impresión que el ministro no ha sido bien asesorado, porque la Ley 48 habla de las vacunas que tengan acreditada la eficacia científicamente comprobada, luego si usted toma en consideración todo lo que se ha dicho de que esas vacunas tienen un carácter experimental , es decir que no han sido científicamente comprobada su eficacia para combatir el coronavirus”, señaló Guerra.

En cuanto al derecho de los padres de no permitir que inoculen a sus hijos de 5 a 11 años, el abogado indicó que ellos tienen que respetar el derecho a la patria potestad.

Sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que los padres de familia que impidan la vacunación contra el Covid-19 a sus hijos, podrían está violando los derechos del menor, el abogado Silvio Guerra dijo tener la impresión de que tampoco conoce a profundidad la propia Ley 48 del 2007.

“El problema aquí radica que cuando el Defensor del Pueblo tiene vinculaciones políticas con el gobierno de turno, entonces hay una especie de compromiso como lo ha demostrado con el gobierno PRD”, agregó.

“Hay que enfrentar cualquier virus, pero no arreando al pueblo como si fuera ganado, es muy triste porque se está estableciendo una especie de chantaje o extorsión que si no te vacunas y no presentas una prueba de hisopado, simplemente no vas a entrar a tu trabajo”, exclamó Guerra.