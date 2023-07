Presidente CNA: no hay forma de inhabilitar a RM ante de elecciones

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz advirtió que el candidato presidencial Ricardo Martinelli, podrá correr en los comicios del 2024 y le recomendó a los otros candidatos salir a buscar los votos y que no utilicen la justicia como eslabón para la búsqueda del poder político.

Hablando en "Radiografía, Araúz hizo un llamado "sano al país" para preservar el estado de inocencia no solo de Martinelli, sino de cualquiera persona; nadie puede prejuzgar, ni colocar condenas anticipadas, sobre todo en un caso como el de New Business que no está en firme y no lo estará por mucho tiempo y por ende el debate judicial no debe ser condimentado con lo político.

Para el dirigente de los abogados de Panamá, la tramitación del proceso contra Martinelli superaría el año y no habría una manera que se emitiera algo en firme. "Él va a poder correr hasta que la sentencia no esté en firme", indicó.

No habrá inhabilitación, ni condena a corto tiempo...no hay posibilidad legal que se emita una decisión definitiva antes del proceso electoral del 5 de mayo de 2024, reiteró Juan Carlos Araúz.

El presidente del Colegio de Abogados hizo un llamado a la sensatez y que el que quiera ganar la Presidencia, que lo haga con votos.

