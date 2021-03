Presidente: Designación de Procurador no es prioridad en este momento

La designación de un nuevo Procurador General de la Nación no está dentro de las prioridades del presidente Laurentino Cortizo en estos momentos, según informó en una gira de trabajo.

Cortizo no descartó utilizar sus facultades constituciones para hacer la designación, aunque dejó claro que no está en prioridad esta designación.

Actualmente, el fiscal Javier Caraballo está al frente de la Procuraduría, en calidad de encargado, tras la renuncia de Eduardo Ulloa, que fue presentada al Ejecutivo el pasado 24 de febrero.

Otra vacío en el engranaje gubernamental es la dirección de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Senniaf), tras la renuncia de Mayra Inés Silvera que fue presentada el pasado 4 de marzo.

"En ese caso estamos bastante adelantado y el concurso ya se dio. Ya me presentó la ministra el informe de evaluación y tenemos un par de buenas candidatas".

Ambas renuncias, -del Procurador y de la directora del Senniaf- ocurren en medio de un escándalo por un informe que reveló que decenas de niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual y maltrato físico y psicológico en albergues del Estado.