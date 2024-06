Procurador: indemnizaciones en ETESA No Van

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, es del criterio de que los funcionarios gerenciales, directivos y de jefatura en la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), que ocupan el cargo mediante nombramiento y toma de posesión, no tienen derecho a las jugosas indemnizaciones y liquidaciones de "mutuo acuerdo" que han sido recientemente reveladas.

Esto quedó plasmado en una carta enviada ayer al Ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, quien también es Presidente de la Junta Directiva de ETESA.

Según el procurador, al ser estos funcionarios nombrados por un órgano del Estado y haber tomado posesión, estarían excluidos de la aplicación del régimen laboral que vale para los empleados que integran la planilla laboral de ETESA y que están regidos por la Convención Colectiva y el Código De Trabajo, y también por el segundo párrafo del artículo 177 de la Ley No. 6 de 1977 (Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad).

González Montenegro también pidió al ministro Rivera Staff que le remita -en tiempo perentorio- copia autenticada de los contratos de trabajo y acuerdos mutuos de terminación de relación de trabajo suscritos recientemente por los miembros de la alta gerencia, directores y jefes de ETESA.

La revelación de los escandalosos "mutuos acuerdos" en ETESA para seis altos cargos por una suma cercana al millón de dólares, han causado que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA), solicite al contralor general de la República, Gerardo Solís, que se abstenga de refrendar dichos acuerdos laborales.

Otro que también ha solicitado lo mismo al contralor es el propio presidente electo, José Raúl Mulino.

"No me vengan con la “legalidad” de los auto regalos en ETESA. Eso es inmoral y abusivo. Ese juega vivo con dinero del pueblo NO VA. Se lo dijo al Gobierno saliente el 95% de los electores el 5 de mayo y se lo reitera el próximo Presidente de Panamá", dijo Mulino en X.

"Aprovecho para reiterar públicamente al actual Contralor de la República que se abstenga de refrendar estas cosas. Seré el primer defensor de los recursos de Panamá".

