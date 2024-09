Productores de arroz exigen pago de compensación al ministro Linares

Un grupo de productores de arroz de Darién y Panamá Este se reunió hoy, lunes, para exigir el pago de la compensación adeudada, directamente al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Además, expresaron su oposición a la importación de 60 mil quintales de arroz para las ferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Afirmaron que si hay recursos para importar, también debe haber fondos para pagar a los productores.



Uno de los voceros de los arroceros destacó que los productores nunca han dejado de cultivar el grano, a pesar de que se suspendió el pago de la compensación de precios en medio de un ciclo de cosecha. Señaló que, si no reciben el pago, no podrán abastecer a la industria del arroz de primera para que llegue a los consumidores.

La deuda que el Gobierno tiene con el sector arrocero asciende aproximadamente a 40 millones de dólares, correspondiente al año 2023.

El titular del MIDA manifestó que han finalizado la lista y las auditorías necesarias para poder pagarles lo antes posible, y espera que esto ocurra a partir de la próxima semana.

También adelantó que dispone de 20 millones de dólares para saldar la deuda de manera gradual.

Además, reiteró que ha destinado 4,2 millones de dólares para el pago de subsidios a productores de arroz, maíz y leche, como parte del Programa de Compensación de Precios correspondiente al año agrícola 2023-2024.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio