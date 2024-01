Prohíben ingreso de camiones con basura de la capital

La alcaldía de La Chorrera ordenó este sábado a la empresa Emas Panama By Veolia, encargada de la administración del relleno sanitario El Diamante, no permitir el ingreso de residuos sólidos provenientes de la ciudad capital y el área de San Miguelito.

La orden fue impartida por el propio alcalde Tomás Velásquez, alegando que no se ha sostenido ningún tipo de reunión con directivos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) sobre este tema.

La tarde del viernes, a través de un mensaje difundido por la red @mialcaldiadelachorrera, el alcalde Velásquez se había comprometido con la población a no permitir el ingreso de los camiones con desechos desde la capital y solicitaba “calma”

No obstante, en horas de la madrugada de este sábado se difundió en las redes sociales el ingreso de camiones compactadores de REVISALUD ingresando al relleno sanitario El Diamante, lo cual incendió las alertas.

El alcalde Velázquez añadió que “por sensibilidad" se permitió a los camiones que estaban dentro del vertedero depositar los desechos y salir, aunque advirtiendo a la empresa Emas Panama Bu Veolia no permitir el ingreso de más camiones.

Para ello se procedió a instalar en el sitio a una unidad de la Policía Nacional y seguridad municipal.

